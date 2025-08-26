Vakula najavio nagli preokret: 'U četvrtak stižu nevolje, olujno jugo i grmljavinska nevremena'

Nakon svježih jutara koja su nas podsjetila na skori dolazak jeseni, Hrvatska ulazi u tjedan novih meteoroloških promjena. Dok nas utorak i srijeda vraćaju pravim ljetnim temperaturama i sunčanom vremenu, meteorolog Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT upozorava na nagli preokret koji nas očekuje od četvrtka. Spremite se za povratak vrućina, ali i za dolazak jakog, mjestimice i olujnog juga koje će donijeti obilne pljuskove i lokalna nevremena, stvarajući značajne probleme diljem Jadrana i u područjima uz njega.

- Nakon što su mnogi u unutrašnjosti u ponedjeljak ujutro prigovarali zbog preuranjene svježine, sljedećih će se pak dana prigovarati zbog najprije sve izraženije južine, dodatnog zatopljenja i vrućih dana, zatim i ponegdje ponovno obilnih pljuskova, grmljavine, lokalno i nevremena, osobito na Jadranu i područjima uz njega, a nevolja će već od četvrtka biti i zbog jakog i olujnog juga - rekao je Vakula.

Povratak ljetnih temperatura

Početak tjedna donosi stabilizaciju i osjetno zatopljenje. Nakon što je u ponedjeljak u mnogim kopnenim krajevima temperatura po prvi put nakon tri mjeseca pala ispod 10 °C, utorak donosi potpuno drugačiju sliku. U Slavoniji, Baranji, Srijemu te središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano i vrlo toplo vrijeme. Jutra će i dalje biti razmjerno svježa, s temperaturama od 7 do 11 °C i mogućom kratkotrajnom maglom, no dnevne vrijednosti brzo će rasti do ugodnih 28 ili 29 °C.

Foto: DHMZ

Slično vrijeme očekuje se i na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje će uz obilje sunca i slab do umjeren maestral temperatura mora ostati ugodna za kupanje. U gorju postoji tek mala mogućnost za izolirani poslijepodnevni pljusak. Srijeda nastavlja u istom tonu, donoseći još više sunca i dodatni porast temperature, čime će noći postati toplije, a dani u mnogim mjestima vrući.

Vrhunac vrućina i najava nevremena

Sredina tjedna označit će vrhunac ovog kratkotrajnog toplinskog vala. Četvrtak će, prema trenutnim prognozama, biti najtopliji dan u tjednu, s temperaturama koje bi se u unutrašnjosti, osobito na istoku zemlje, mogle penjati i do vrućih 33 °C. Međutim, upravo će taj dan donijeti i prve naznake nadolazećeg pogoršanja. Na Jadranu će početi jačati jugo, južni vjetar koji će postupno donositi sve vlažniji i nestabilniji zrak. Iako će veći dio dana i dalje biti pretežno sunčan, na zapadu zemlje očekuje se postupan porast naoblake. Upravo je jačanje juga ključan signal promjene, a Vakula upozorava da će ono vrlo brzo prerasti u problem.

- Nevolja će već od četvrtka biti i zbog jakog i olujnog juga - ističe Vakula.

Petak donosi preokret: Olujno jugo i grmljavinska nevremena

Nakon vrućeg četvrtka, petak donosi dramatičan preokret vremena. Sa zapada će stići izraženo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pogoršanje će prvo, već tijekom jutra, zahvatiti sjeverni Jadran i Gorsku Hrvatsku, gdje su moguća i jača grmljavinska nevremena s obilnom kišom. Tijekom poslijepodneva i večeri, nestabilna zona premještat će se prema središnjim krajevima i Dalmaciji. Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi koji u kratkom vremenu mogu donijeti veliku količinu oborina. Najveći problem na moru predstavljat će jugo, koje će u petak dosegnuti svoj vrhunac, s jakim i olujnim udarima. Takav vjetar stvarat će visoke valove, uzrokovati probleme u pomorskom prometu te dovesti do poplavljivanja najnižih dijelova obale i riva u mnogim primorskim gradovima.

Foto: DHMZ

Kraj kolovoza donosi pravi meteorološki vrtuljak. Nakon kratkog povratka ljeta, slijedi nam oštro i potencijalno opasno pogoršanje vremena koje će najviše pogoditi Jadran. Promjenjivo vrijeme s povremenom kišom nastavit će se i tijekom subote, kada se očekuje i osjetan pad temperature.