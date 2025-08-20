Vakula najavljuje kaos na Jadranu i u unutrašnjosti: Pripremite se na nevrijeme

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje značajna promjena vremena. Već od jutra i prijepodneva postupno će se naoblačiti sa zapada, a osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogući su povremeni pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Ponegdje su mogući i prolazno jaki udari vjetra, a nestabilnosti će se nastaviti i navečer.

Foto: DHMZ

Od sredine dana, kratkotrajni pljuskovi moguća su pojava i u središnjoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. U unutrašnjosti, uključujući i područje Zagreba, prijepodne će biti pretežno sunčano, no kasnije tijekom dana očekuje se porast naoblake i mogućnost kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu zapuhati jugo koje će prema večeri jačati.

Temperature će se kretati od 27 do 32 °C, pa će i dalje biti toplo, ali uz nestabilnije uvjete i povremene pljuskove. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu očekuje se oko 30 °C, uz umjeren jugozapadnjak.

Građanima se savjetuje oprez, osobito u dijelovima zemlje gdje su mogući izraženiji pljuskovi i jači udari vjetra. Pratite daljnje vremenske prognoze i pripremite se na promjenjive uvjete tijekom dana.

Već u srijedu navečer u pojedinim krajevima Hrvatske očekuje se izraženo nevrijeme praćeno jakim pljuskovima i grmljavinom. Prema prognozi Zorana Vakule, lokalno su mogući tuča i olujni udari vjetra, dok na Jadranu prijeti i pojava pijavica, prenosi HRT.

Najnestabilnije će biti tijekom četvrtka, kada bi oluje mogle zahvatiti veći dio unutrašnjosti i obale. Meteorolozi upozoravaju građane na oprez i preporučuju praćenje službenih upozorenja DHMZ-a zbog moguće materijalne štete i problema u prometu.

Foto: DHMZ

- Na Jadranu i večeras i sutra moguće su vrlo neugodne situacije, izražene oluje, jake oborine i pijavice. Ciklona koja djeluje donosi iznimno nestabilno vrijeme i građani trebaju biti spremni na nagle i opasne promjene vremena - poručio je.

Foto: DHMZ