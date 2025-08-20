Obavijesti

News

Komentari 2
TUČE I OLUJE

Vakula najavljuje kaos na Jadranu i u unutrašnjosti: Pripremite se na nevrijeme

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Vakula najavljuje kaos na Jadranu i u unutrašnjosti: Pripremite se na nevrijeme

Hrvatsku očekuje dramatična promjena vremena! Pljuskovi, grmljavina i pijavice prijete već danas i sutra

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje značajna promjena vremena. Već od jutra i prijepodneva postupno će se naoblačiti sa zapada, a osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogući su povremeni pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Ponegdje su mogući i prolazno jaki udari vjetra, a nestabilnosti će se nastaviti i navečer.

Foto: DHMZ

Od sredine dana, kratkotrajni pljuskovi moguća su pojava i u središnjoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. U unutrašnjosti, uključujući i područje Zagreba, prijepodne će biti pretežno sunčano, no kasnije tijekom dana očekuje se porast naoblake i mogućnost kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu zapuhati jugo koje će prema večeri jačati.

GRMLJAVINSKE OLUJE Vrućine ne popuštaju, ali stiže velika promjena! Za neke regije upaljena su i 3 meteoalarma!
Vrućine ne popuštaju, ali stiže velika promjena! Za neke regije upaljena su i 3 meteoalarma!

Temperature će se kretati od 27 do 32 °C, pa će i dalje biti toplo, ali uz nestabilnije uvjete i povremene pljuskove. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu očekuje se oko 30 °C, uz umjeren jugozapadnjak.

Građanima se savjetuje oprez, osobito u dijelovima zemlje gdje su mogući izraženiji pljuskovi i jači udari vjetra. Pratite daljnje vremenske prognoze i pripremite se na promjenjive uvjete tijekom dana.

GASI SE LJETO Stižu pljuskovi i grmljavina! Alarmi za cijelu zemlju, moguće bujične poplave, bit će hladnije
Stižu pljuskovi i grmljavina! Alarmi za cijelu zemlju, moguće bujične poplave, bit će hladnije

Već u srijedu navečer u pojedinim krajevima Hrvatske očekuje se izraženo nevrijeme praćeno jakim pljuskovima i grmljavinom. Prema prognozi Zorana Vakule, lokalno su mogući tuča i olujni udari vjetra, dok na Jadranu prijeti i pojava pijavica, prenosi HRT.

Najnestabilnije će biti tijekom četvrtka, kada bi oluje mogle zahvatiti veći dio unutrašnjosti i obale. Meteorolozi upozoravaju građane na oprez i preporučuju praćenje službenih upozorenja DHMZ-a zbog moguće materijalne štete i problema u prometu.

Foto: DHMZ

- Na Jadranu i večeras i sutra moguće su vrlo neugodne situacije, izražene oluje, jake oborine i pijavice. Ciklona koja djeluje donosi iznimno nestabilno vrijeme i građani trebaju biti spremni na nagle i opasne promjene vremena - poručio je.

Foto: DHMZ

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025