GRMLJAVINSKE OLUJE

Vrućine ne popuštaju, ali stiže velika promjena! Za neke regije upaljena su i 3 meteoalarma!

Foto: PIXSELL/

Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme diljem Hrvatske, uz slab vjetar i temperature koje će dosezati do 32 °C. U četvrtak dolazi promjena vremena i novo zahladnjenje

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme. U unutrašnjosti zemlje povremeno će biti umjerenog razvoja oblaka, no veće promjene vremena nisu najavljene. Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na Jadranu u jutarnjim satima ponegdje puhati umjerena bura. Sredinom dana i poslijepodne na obali će prevladavati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, donoseći blago osvježenje uz more.

Temperature će biti ljetne, s najvišim dnevnim vrijednostima između 27 i 32 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar, a najviša temperatura kretat će se od 28 do 30 °C. Slično vrijeme prognozira se i za ostale dijelove unutrašnjosti te duž cijele obale. Jutarnje temperature bit će ugodne, s vrijednostima od 11 do 16 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti znatno toplije, s temperaturama od 21 do 23 °C.

Za sve one koji planiraju boravak na otvorenom, preporučuje se zaštita od sunca i dovoljan unos tekućine, s obzirom na visoke dnevne temperature. Vremenske prilike pogodne su za izlete, kupanje i druge ljetne aktivnosti.

HAK: Vjetar i radovi usporavaju promet

Vozače danas očekuju brojne poteškoće na cestama diljem Hrvatske, izvještava Hrvatski autoklub. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zbog jakog vjetra zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina).

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na 29. kilometru između čvorova Zabok i Začretje u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom. Na A3 Bregana-Lipovac vozilo u kvaru na mostu Sava u smjeru Bregane usporava promet, a između čvorova Otok Svibovski i Kosnica vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na A4 Goričan-Zagreb također su moguća usporavanja i povremeni zastoji između čvorova Sesvete i Zagreb istok.

Zbog radova su zatvorene brojne državne ceste, među kojima su DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 Požega-Pleternica, DC46 Đakovo-Vinkovci, DC51 Nova Gradiška-Požega, DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji (na mostu Gunja-Brčko zabrana za teretna vozila i autobuse), DC512 Makarska-Ravča (zbog odrona) i DC546 Stojdraga-Krašić.

Posebno se upozorava na privremene regulacije prometa na gradskim prometnicama te na dionicama gdje su aktivni radovi na autocestama, primjerice na A2 i A3 gdje su zatvorene zaustavne trake ili odmorišta zbog rekonstrukcija.

Na granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički promet, a na nekim prijelazima moguća su duža čekanja, posebno na Bajakovu, Tovarniku, Karasovićima, Maljevcu i Staroj Gradiški.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, prate prometne informacije putem HAK-a i izbjegavaju putovanja tijekom najtoplijeg dijela dana. Sretan put i oprez na cestama!

Oprez, stiže promjena!


DHMZ je za četvrtak označio žuti alarm za gotovo cijelu Hrvatsku! Samo je osječka regija u zelenom, ali i to se do četvrtka može promijeniti. 

Foto: DHMZ

Gospićka, kninska i riječka regija imaju žuti alarm za grmljavinsko nevrijeme, vjetar i velike količine kiše. 

Zagrebačka i karlovačka regija u žutom su za grmljavinsko nevrijeme, a splitska i dubrovačka za nevrijeme i jak vjetar.

Žuti alarm zbog vjetra označen je i za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal te za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju.

Foto: DHMZ

