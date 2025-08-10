Val vrućine zahvatio Hrvatsku: Toplinski udar prijeti dijelu zemlje, temperature i do 39°C

Novi radni tjedan donosi nam nove ekstremne temperature za pojedine dijelove Hrvatske. I dok se na sjeveru očekuje i naoblaka, Jadran čeka jaka bura i temperature do 39 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je izdao opasnost od toplinskih valova za cijeli Jadran, Istru i Kvarner. Ta će opasnost vrijedit gotovo do kraja radnog tjedna. Ostatak Hrvatske je ovih dana pošteđen toga.

Foto: DHMZ

- U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu danju biti manje vruće nego u nedjelju - najviša temperatura zraka bit će između 31 i 34 °C, uz pretežno sunčano vrijeme. No, jutro će biti toplije, uz najnižu temperaturu oko 20 °C. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar - navodi prognostičar HRT-a.

U središnjoj Hrvatskoj očekuju se temperature do 30 °C i pokoji oblak na nebu. Ipak, noć će biti toplija od prošlih s najnižom temperaturom od 19 do 22 °C.

Foto: DHMZ

- Olakšanje od vrućine stići će s umjerenim sjeveroistočnim vjetrom i stanovnicima gorske Hrvatske koji će tek rijetko ugledati 30 °C. Međutim na Jadranu se nastavlja vrućina i crveno upozorenje. Na sjevernom dijelu dodatno valja upozoriti i na olujne udare bure pod Velebitom. Bura će biti topla i neugodna, baš kao i noć za mnoge na obali jer će temperatura rijetko padati ispod 28 °C. Danju će ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadni vjetar - navodi prognostičar.

U Dalmaciji će biti vedro te nakon vrlo tople noći za mnoge opet teško podnošljiv dab s vrlo vrućim vremenom, uz umjerenu do jaku toplu buru. Najviša temperatura zraka uglavnom između 36 i 39 °C.