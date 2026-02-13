Obavijesti

News

Iskoristi priliku!

Valentinovo na Oranžu: Zgrabi godišnju pretplatu za 7 € i uz to dobivaš preko 100 € kupona!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Valentinovo na Oranžu: Zgrabi godišnju pretplatu za 7 € i uz to dobivaš preko 100 € kupona!

Uz godišnju pretplatu po akcijskoj cijeni dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr i preko 100 € vrijednih kupona među kojima su iSTYLE i CineStar

Admiral

Povodom Valentinova aktiviraj godišnju pretplatu za samo 7 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama.

Uz ovu posebnu ponudu dobivaš kupone od 20 € za iSTYLE, 5 € za CineStar kao i brojne dodatne kupone i popuste na razne proizvode i usluge.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 177,67 €:


🎁 69 € kupon za Berlitz
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 5 € za CineStar
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...
Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...
STRAVA U BIH

Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...

Među četiri ozlijeđene osobe najteže je stradala 17-godišnja djevojka Ella Jovanović kojoj su u bolnici morali amputirati nogu a u petak je i dalje bila životno ugrožena.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026