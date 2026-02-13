Uz godišnju pretplatu po akcijskoj cijeni dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr i preko 100 € vrijednih kupona među kojima su iSTYLE i CineStar
Valentinovo na Oranžu: Zgrabi godišnju pretplatu za 7 € i uz to dobivaš preko 100 € kupona!
Povodom Valentinova aktiviraj godišnju pretplatu za samo 7 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama.
Uz ovu posebnu ponudu dobivaš kupone od 20 € za iSTYLE, 5 € za CineStar kao i brojne dodatne kupone i popuste na razne proizvode i usluge.
Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 177,67 €:
🎁 69 € kupon za Berlitz
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 5 € za CineStar
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
A dobivaš i super popuste:
🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa
Za kupnju pretplate klikni na link.
Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.
Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...