Objavila policija: Dvije Brazilke i Indijac protjerani iz Hrvatske...

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje su u petak od 11 do 12.30 sati, u Slavonskom Brodu u Svačićevoj ulici i Ulici Ivana Pl. Zajca, kontrolirali četiri brazilske državljanke (dvije 36-godišnjakinje, 28-godišnjakinju i 18-godišnjakinju), zbog sumnje u zakonitost i svrhu boravka u Republici Hrvatskoj (Europskom gospodarskom prostoru).

Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili da Brazilke nemaju odobren boravak te nisu opravdale svrhu boravka, odnosno počinile su prekršaj iz Zakona o strancima. Dvije su protjerane iz Hrvatske na godinu dana, a druge dvije su dobile otkaz kratkotrajnog boravka. Nadalje, policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske dana 13. studenoga, u poslijepodnevnim satima, na području u nadležnosti rada Postaje granične policije Stara Gradiška, kontrolirali su osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji indijski državljanin, dok se s istim u vozilu nalazio 26-godišnjak također indijski državljanin, obojica s dozvolama boravka u RH. Utvrđeno je da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole te je isto odjavljeno.

Utvrđeno je također da 23-godišnjak nije imao prometnu dozvolu, a upravljao je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. Policijski službenici su mu uručili prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Nadalje je utvrđeno da 26-godišnjak nije zaposlen duže od propisanog roka te mu je sukladno odredbama Zakona o strancima ukinuta dozvola za boravak i rad. U upravnom postupku mu je izdano rješenje o protjerivanju iz RH (EGP) s rokom napuštanja od 15 dana te mu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima (nije u propisanom roku prijavio promjenu prebivališta, boravišta i adrese stanovanja).