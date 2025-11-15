Obavijesti

News

Komentari 0
STIGLO PRIOPĆENJE

Objavila policija: Dvije Brazilke i Indijac protjerani iz Hrvatske...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Objavila policija: Dvije Brazilke i Indijac protjerani iz Hrvatske...
Šibenik: Žena ozlije?ena pirotehni?kim sredstvom na svadbi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili da Brazilke nemaju odobren boravak te nisu opravdale svrhu boravka, odnosno počinile su prekršaj iz Zakona o strancima...

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje su u petak od 11 do 12.30 sati, u Slavonskom Brodu u Svačićevoj ulici i Ulici Ivana Pl. Zajca, kontrolirali četiri brazilske državljanke (dvije 36-godišnjakinje, 28-godišnjakinju i 18-godišnjakinju), zbog sumnje u zakonitost i svrhu boravka u Republici Hrvatskoj (Europskom gospodarskom prostoru).

Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili da Brazilke nemaju odobren boravak te nisu opravdale svrhu boravka, odnosno počinile su prekršaj iz Zakona o strancima. Dvije su protjerane iz Hrvatske na godinu dana, a druge dvije su dobile otkaz kratkotrajnog boravka. Nadalje, policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske dana 13. studenoga, u poslijepodnevnim satima, na području u nadležnosti rada Postaje granične policije Stara Gradiška, kontrolirali su osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji indijski državljanin, dok se s istim u vozilu nalazio 26-godišnjak također indijski državljanin, obojica s dozvolama boravka u RH. Utvrđeno je da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole te je isto odjavljeno.

OGLASIO SE I BOŽINOVIĆ Stižu nam izmjene zakona o strancima: Lakša promjena poslodavca. Ovo su sve novosti
Stižu nam izmjene zakona o strancima: Lakša promjena poslodavca. Ovo su sve novosti

Utvrđeno je također da 23-godišnjak nije imao prometnu dozvolu, a upravljao je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. Policijski službenici su mu uručili prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Nadalje je utvrđeno da 26-godišnjak nije zaposlen duže od propisanog roka te mu je sukladno odredbama Zakona o strancima ukinuta dozvola za boravak i rad. U upravnom postupku mu je izdano rješenje o protjerivanju iz RH (EGP) s rokom napuštanja od 15 dana te mu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima (nije u propisanom roku prijavio promjenu prebivališta, boravišta i adrese stanovanja).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'
JEDAN PRIVEDEN

Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'

Posjetitelji su javili da je stanje bilo kaotično, s puno policije i Hitnom na terenu
Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju
KAOS SA STANOVIMA

Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju

Stanari su nas također izvijestili da se pokrenuo i investitor GIP Pionir i predao elaborat za etažiranje kako bi napokon imali vlasničke listove.
Rezultati Eurojackpota 91. kolo
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota 91. kolo

Najveći dobitak u ovom kolu iznosio je 1.026.937,70 eura, a osvojio ga je igrač s pogođenih 5+1 brojeva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025