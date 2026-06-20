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Vance ide u Švicarsku na nove razgovore: 'Ne vidimo dokaze da Iranci zatvaraju Hormuz'

Piše Ivan Hruškovec,
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Vance ide u Švicarsku na nove razgovore: 'Ne vidimo dokaze da Iranci zatvaraju Hormuz'
Foto: ERIC LEE/REUTERS

'U samo posljednja 24 sata iz Hormuškog tjesnaca izvukli smo 16 milijuna barela“, rekao je Vance. „To je u osnovi razina i prije nego što je rat uopće počeo

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je za Fox, nakon što je Iran objavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca, da je protok barela nafte iz tjesnaca dosegao predratnu razinu.

'U samo posljednja 24 sata iz Hormuškog tjesnaca izvukli smo 16 milijuna barela“, rekao je Vance. „To je u osnovi razina i prije nego što je rat uopće počeo, što sugerira da je tjesnac doista otvoren'

Ukupno 25 komercijalnih brodova prošlo je kroz Hormuški tjesnac u četvrtak - najviše od travnja, prema podacima tvrtke za pomorsku obavještajnu službu AXSMarine. Vanceov intervju za Fox održan je otprilike u vrijeme kada je Iran najavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Nije bilo jasno je li znao za taj razvoj događaja, ali potpredsjednik je rekao da sumnja u izvješća da Iran vraća brodove u tjesnacu.

- Sada, ono u što bih ja vjerovao jest da ako bi se brod približavao minskom polju, bilo naše mornarice ili tuđe mornarice, mnoge zemlje osim Irana koje su u regiji mogle bi reći, ne, nemojte ići tamo jer tamo ima mina'

-Ne vidimo nikakve dokaze da Iranci zatvaraju Hormuški tjesnac“, rekao je Vance koji danas treba otići u Švicarsku na razgovore s Irtanom.

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