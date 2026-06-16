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NAKON SPORAZUMA

Vance: Iran će dopustiti povratak međunarodnih nuklearnih inspektora

Piše HINA,
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Vance: Iran će dopustiti povratak međunarodnih nuklearnih inspektora
Foto: MATT ROURKE/REUTERS

Iran će dopustiti međunarodnim nuklearnim inspektorima povratak u zemlju u sklopu okvirnog sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Državama, rekao je u ponedjeljak američki potpredsjednik JD Vance

"Da, apsolutno", odgovorio je Vance novinaru NBC Newsa kada ga je upitao hoće li se inspektori vratiti, dodavši da je jedan od ključnih elemenata sporazuma suradnja između Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), SAD-a i Irana u demontaži teheranskih zaliha visoko obogaćenog uranija. Rekao je da je to "vrlo jasno navedeno" u memorandumu o razumijevanju.

Nakon višetjednih pregovora, Washington i Teheran postigli su okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata, a trebao bi biti formalno potpisan u petak u Švicarskoj.

Vance je rekao da će tekst sporazuma biti objavljen nakon ceremonije potpisivanja. Dodao je da još uvijek treba riješiti neke tehničke detalje, uglavnom one koji se odnose na provedbu, a ne na sam tekst sporazuma.

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Kazao je i da bi se u petak mogao dogovoriti datum početka nuklearnih inspekcija.

U odvojenom intervjuu CNN-u Vance je rekao da je "ono najbolje u vezi s napretkom koji je postignut" u posljednjih nekoliko tjedana - znakovi promjene unutar iranskoga političkog i vojnog vodstva.

Čak i unutar moćnog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), istaknuo je, neki glasovi priznaju da je iranski pristup Sjedinjenim Državama u posljednjih 47 godina bio pogreška i da je potreban nov pristup.

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