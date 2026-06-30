Građane koji imaju bilo kakve informacije o tom događaju pozvali su da ih dostave policiji kako bi počinitelj bio pronađen
Vandal oštetio vrata jedne od najstarijih crkava u Baranji: Policija traga za počiniteljem
Tijekom proteklog vikenda nepoznati počinitelj oštetio je ulazna vrata crkve sv. Petra i Pavla u Topolju, napravivši štetu na jednom od najvrjednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj, izvijestila je Turistička zajednica Općine Draž, navodeći da policija istražuje slučaj.
Crkva sv. Petra i Pavla u Topolju barokna je zavjetna crkva nadvojvode Eugena Savojskog, ujedno najstarija sačuvana crkva u Baranji i zaštićeno kulturno dobro od iznimne vrijednosti.
"Događaj je odmah prijavljen policiji. Kriminalistička policija obavila je očevid i poduzima radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja”, kažu u turističkoj zajednici.
Ističu da će unatoč tom činu vandalizma, oštećena vrata biti obnovljena volonterskim radom kako bi crkva što prije bila vraćena u prvobitno stanje.
"Oštetiti ovakav spomenik nije samo napad na imovinu, već i na zajedničku kulturnu i povijesnu baštinu koju smo dužni čuvati za buduće naraštaje”, naveli su u priopćenju.
Građane koji imaju bilo kakve informacije o tom događaju pozvali su da ih dostave policiji kako bi počinitelj bio pronađen.
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