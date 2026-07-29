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VANDALIZAM U MEĐUGORJU Evo za što sumnjiče Poljaka!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
VANDALIZAM U MEĐUGORJU Evo za što sumnjiče Poljaka!
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Foto: Denis Kapetanovic
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Poljak je uhićen i zadržan u službenim prostorijama Policijske postaje Čitluk, a tijekom dana trebao bi biti predan Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će ga ispitati

Policija Hercegovačko-neretvanske županije sumnjiči 31-godišnjeg poljskog državljanina za tri kaznena djela povezana s nizom incidenata u Međugorju, među kojima su oskvrnuće Gospina kipa na Podbrdu i paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije priopćili su u srijedu da je policija u Čitluku od Policijske uprave Ljubuški preuzela poljskog državljanina B. W. K. (1995.).

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Ovo je trenutak uhićenja Poljaka koji je oskvrnuo Gospin kip u BiH: 'Polako? Šta polako?' VIDEO
Ovo je trenutak uhićenja Poljaka koji je oskvrnuo Gospin kip u BiH: 'Polako? Šta polako?' | Video: Čitatelj 24sata

Sumnjiče ga za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti.

Poljak je uhićen i zadržan u službenim prostorijama Policijske postaje Čitluk, a tijekom dana trebao bi biti predan Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će ga ispitati.

Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju predan MUP-u HNŽ-a na daljnju obradu
Foto: Denis Kapetanovic

Tužiteljstvo BiH ranije je potvrdilo da je preuzelo ovaj predmet zbog sumnje na kazneno djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Za to je kazneno djelo propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Oskvrnuo kipove i zapalio oltar

Policija 31-godišnjaka povezuje s oskvrnućem Gospina kipa na Podbrdu, oštećenjem drugih vjerskih obilježja i mjesta molitve te paljenjem vanjskog oltara crkve sv. Jakova. Prema pisanju lokalnih medija, osumnjičeni je i ranije boravio u Međugorju kao hodočasnik.

Foto: Facebook

Unatoč vandalizmu, molitveni život u jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta nastavljen je već istoga dana. Gospin kip na Podbrdu očišćen je od crne boje i uvredljivih poruka, a vjernici su tijekom cijelog dana i noći nastavili pristizati na mjesto ukazanja.

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Muškarac zapalio oltar u Međugorju VIDEO
Muškarac zapalio oltar u Međugorju | Video: 24sata

Štićenici zajednice Cenacolo u srijedu su nastavili čistiti manji Gospin kip kod takozvanog Plavog križa na Podbrdu. Dan ranije očistili su i središnji kip postavljen na mjestu za koje vidjelice tvrde da im se prvi put ukazala Gospa.

Molitva nastavljena istoga dana

Očišćen je i saniran vanjski oltar crkve sv. Jakova, koji je počinitelj u ranim jutarnjim satima polio zapaljivom tekućinom i zapalio.

Manje od 15 sati nakon napada prostor ispred oltara ponovno je bio ispunjen hodočasnicima. Ondje je u utorak navečer održan redoviti molitveni program, a nastavljen je i u srijedu.

Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju predan MUP-u HNŽ-a na daljnju obradu
Muškarca se sumnjiči da je tijekom noći oskvrnuo Gospin kip, Plavi križ i druga mjesta molitve te zapalio vanjski oltar iza crkve sv. Jakova. | Foto: Denis Kapetanovic

Generalni ministar Reda manje braće fra Massimo Fusarelli uputio je pismo potpore hercegovačkim franjevcima u Međugorju. Poručio je da su nakon oskvrnuća mjesta molitve u njihovim molitvama te pozvao da ova kušnja postane prilika za još snažnije svjedočanstvo mira, pomirenja i nade.

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Komentari 4
STAVILI MU LISICE Ovo je Poljak kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju. Predali ga policiji
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STAVILI MU LISICE Ovo je Poljak kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju. Predali ga policiji

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Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.
Evo tko je Poljak koji je zapalio oltar i išarao Gospin kip: Prije 9 godina hodočastio u Međugorje
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Devet godina poslije Krakowiak je uhićen u mjestu Cerno kod Ljubuškog zbog sumnje da je zapalio vanjski dio oltara crkve sv. Jakova te oskvrnuo i oštetio Gospine kipove u Međugorju

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