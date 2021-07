Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić izjavio je u nedjelju kako neće napustiti Fond za obnovu sve dok ne počne sam proces obnove, odnosno dok ne uspostavi rad Fonda, njegova efikasnost, transparentnost i sustav elektroničkih dražbi.

- Ne odlazim iz Fonda sve dok ne uspostavimo rad Fonda i dok se Fond ne pokaže u tri ključna elementa, efikasnost – da se počne nešto na terenu događati, da se sustav transparentnosti Fonda prikaže u cijelosti, dakle da su svi dokumenti Fonda dostupni na velikom broju zgrada i naravno antikoruptivni program koji smo napravili, sustav elektroničkih dražbi koji bi trebao profunkcionirati. Kada to bude uspostavljeno, smatram da je moj posao uspostave Fonda i uhodavanja rada Fonda gotov i u tom slučaju možemo razgovarati o daljnjim koracima - rekao je Vanđelić gostujući u emisiji Točka na tjedan N1 televizije.

Rekao je kako će veličina zamjenskih kuća za stradale ovisiti o broju članova kućanstva, što je propisano zakonom.

- Što se tiče ovog kada će početi izgradnja zamjenskih kuća, to zavisi o donošenju odluka Ministarstva, koje kada donese odluku, pošalje u Fond, Fondu treba za izgradnju obiteljske kuće 20-ak do 60-ak dana da ugovori, zavisno o vrijednosti nabave žalbenim postupcima i tada može krenuti izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća. Odluke dolaze iz Ministarstva, nije došla niti jedna za obnovu zgrada ili izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća. Imamo samo ukupno 19 odluka za uklanjanje kuća - naglasio je Vanđelić.

Izvijestio je kako trenutno imaju više od 12.000 zahtjeva, od čega ih je 19 odluka za stvarnu obnovu tj. uklanjanje, a tu je i 640 isplata novčanih naknada.

Naglasio je kako iz Fonda cijelo vrijeme na sastancima, u dopisima i u javnosti osnažuju Ministarstvo da ubrza tempo izdavanja odluka.

- Čekamo kompletnu uspostavu rada Fonda. Ovog trenutka Fond je u leru. Imamo jaki motor, uspostavili smo organizaciju, ali nemamo na čemu raditi. Dok se to ne dogodi, dok mi ne počnemo nešto raditi, dok se ne vidi da to funkcionira, dok građani ne steknu povjerenje da je to antikoruptivni sustav i da je efikasan, mislim da moja uloga nije završena. Neću otići prije nego što počne obnova - istaknuo je Vanđelić.

Objasnio je kako je ukupno 33 milijuna kuna trošak obnove koji je išao putem Fonda, a da je prije toga putem Ministarstva isplaćeno oko 26 milijuna kuna naknada za hitne intervencije.

- Fond za obnovu pokriva samo dio privatnih zgrada, jedan dio obiteljskih kuća u područjima pogođenih katastrofom pokriva Središnji državni ured, a sve javne zgrade obnavljaju vlasnici ili osnivači istih. Mi smo kao država pokazali veliku neefikasnost već samim time što je obrađeno ispod dva posto zahtjeva - upozorio je ravnatelj Fonda za obnovu.

Upozorio je i kako bi upravo Fond mogao biti sljedeće usko grlo obnove jer u njemu radi 40-ak ljudi kojima bi moglo doći i do 12.000 odluka, od kojih bi mogli obrađivati njih 200 dnevno, što Vanđelić smatra neizvedivim.

- Prvi pritisak je bio godišnjica potresa, do tad Fond nije dobio nijednu odluku. Nakon toga, taj tjedan se počelo užurbano raditi i dobili smo jedan dio odluka. Nakon dva mjeseca opet neki zastoj i mi ponovno inzistiramo da se pojača broj odluka i nakon mjesec dana dobili smo ovih 16 odluka. Mi smo ispod jedan posto zgrada koje imaju nekakvu vrstu obnove pokrenute - rekao je, uz ostalo, Vanđelić.

Poručio je kako su njegovi medijski istupi dio informiranja građana o stanju obnove te ukazivanje na elemente obnove koje moramo svi zajedno unaprijediti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja baš neću otići ako bude ovako, baš ću inzistirati da se to poboljša. Meni je ogromna motivacija kada to ne funkcionira, da inzistiram da se to poboljša. Od svakog u sistemu zahtjeva ogromnu hrabrost da ukazuje na ovako nešto i imate ogroman pritisak u smjeru da ne talasate, a moj napor ide u obrnutom smjeru - istaknuo je Vanđelić.

Na pitanje je li moguće u Hrvatskoj dobiti nezavisnog premijera, procjenjuje kako je to za sljedeće izbore posve moguća opcija.

- Mislim da se vremena mijenjaju, građani sazrijevaju, naša demokracija je mlada, ljudi uče, nažalost učimo na vlastitim greškama i učimo jako sporo, ali mislim da je sve moguće - rekao je, među ostalim, Vanđelić.