Vanesa (14): Ja samo želim da mi se svi moji organi vrate...

Mojem suprugu teško pada ova bezizlazna situacija i traži pomoć bilo gdje pa je zato nazvao Ured predsjednice. Ne bi on nikome ništa napravio. Punih 14 godina je moja Vanesa po bolnicama, izjavila je Kruna Dolenec (40).

Otkako je jučer Podravski.hr prvi objavio da je njezin suprug nazvao Ured predsjednice te zaprijetio da će baciti bombu na Rebro i zaklati liječnika, pa potom završio u jednomjesečnom pritvoru, Kruni ne prestaje zvoniti mobitel.

Vanesa trenutačno leži u KBC-u Zagreb, gdje joj liječnici raznim metodama pokušavaju proširiti mjehur, nakon čega bi trebala doći na listu čekanja za novi bubreg, piše epodravina.hr

- Vanesa je rođena bez jednog bubrega, mjehura, debelog crijeva, a kirurški su joj odstranili dvije maternice, dvije vagine i dva jajnika. Sve su joj izvadili. Moja kći je cijeli život u bolnici i, evo, nalazi pokazuju da je kreatinin jako visok. Propao joj je i mjehur jer godinama upozoravamo, a ništa se nije poduzelo. Sad bi ga trebalo operirati, a onda je potrebna transplantacija bubrega - govori Kruna.

Vanesa iza sebe ima mnogo operacija, a tijekom tih 14 godina prošla je preglede kod nefrologa, dječjega ginekologa i psihologa. Ukratko, napravili su sve što je bilo potrebno za transplantaciju bubrega. A onda je zapelo.

Samo želi normalan život

- Papiri su ostali kod jednog liječnika u Klaićevoj bolnici. Već godinama tražimo rješenje za Vanesino stanje. Trebala je ići na operaciju kod dr. Eugenea Minevicha iz urološkog centra u američkom Cincinnatiju, no HZZO ne može to odobriti bez suglasnosti Vanesinih liječnika. A oni jedni na druge prebacuju odluku o operaciji i tako to traje već godinama. Mi ćemo napraviti sve za našu kćer, ali financijski smo iscrpljeni. U odlazak u zagrebačke bolnice tijekom svih ovih godina zavozili smo sigurno sedam automobila - kaže Kruna.

Napominje kako je upravo to prebacivanje odluke o operaciji s liječnika na liječnika rezultiralo revoltom njezina supruga Dragana.

- Oni su ga u utorak odvezli u Koprivnicu, dao je iskaz na sudu i rekao da je to rekao u afektu - kaže Kruna koja radi u koprivničkoj bolnici. Pripovijeda nam kako su raznorazni liječnici godimama obećavali da će s Vanesom biti sve u redu.

- Pregledavali bi je, pa bi govorili kako je ona lijepa i visoka curica, da će sve biti u redu. I na kraju nije u redu. Ona ima i neko zadebljanje na srcu. Ma znate što, samo želim da moja Vanesa ozdravi, da što prije spasimo bubreg, da joj se rekonstruiraju organi i da napokon ima normalan život - kaže majka. Pitali smo i Vanesu što bi željela, a ona je tiho odgovorila:

- Samo želim da mi se svi moji organi vrate.

Iz Ureda predsjednice potvrdili su da su u ponedjeljak, 19. veljače, zaprimili telefonski poziv nepoznatog muškarca koji je zatražio razgovor s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović. Nije naveo osobone podatke i razlog poziva.

“S obzirom na to da je izrekao prijetnje kako bi mogao ugroziti život i sigurnost građana, obaviještena je policija, koja je dalje postupala prema svojim nadležnostima. Nakon što smo saznali identitet osobe, provjerili smo dokumentaciju u Uredu koja bi mogla biti vezana uz taj slučaj. Supružnici Dolenec obratili su nam se pismom 16. kolovoza 2017. moleći pomoć vezanu uz nastavak liječenja svoje teško bolesne kćeri Vanese u inozemstvu.

Proslijedili papire Kujudnžiću

Vodeći računa o ozbiljnosti zdravstvenog stanja malene Vanese te uvažavajući iskazanu molbu supružnika Dolenec za pomoć predsjednice Republike u nastavku njezina liječenja, Ured je promptno uputio dopis Ministarstvu zdravstva i HZZO-u moleći odgovarajuća postupanja nadležnih službi u okviru propisa na temelju kojih se odobrava liječenje u inozemstvu. Dana 29. kolovoza 2017. Direkcija HZZO-a uputila je gospođi Kruni Dolenec, majci malodobne Vanese, dopis kojim je izvješćuje o postupku koji je potrebno provesti u svrhu odobravanja liječenju u inozemstvu te je o istom izviješten i Ured predsjednice.

Kolinda prati Vanesino stanje

Ističemo da Ured predsjednice ne može utjecati na specijalističko mišljenje liječnika, a koje je bilo potrebno da se odobri nastavak liječenja u inozemstvu. U međuvremenu nismo dobili nikakvih novih upita o liječenju male Vanese sve do poziva g. Doleneca ovoga ponedjeljka. Zabrinuta za zdravstveno stanje male Vanese, predsjednica Republike Hrvatske prati odluke liječničkog konzilija te donošenje potrebnih mjera za nastavak liječenja. Informirala se i o zdravstvenom stanju njezina oca”, stoji u priopćenju Ureda.

Bore se već 14 godina

Kruna i Drago Dolenec iz Koprivnice već 14 godina pokušavaju sve da njihova kći Vanesa napokon bude zdrava. Svakodnevno odlaze u Zagreb vlakom kako bi bili uz Vanesu, a putovanja ih financijski iscrpljuju.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatama na žiro-račun otvoren u Podravskoj banci. IBAN: HR4723860023100779412