Vapaj krvave djevojčice: 'Teta, zašto me niste ranije spasili?'

Pokušala sam nježno probuditi kćer (14) koja je ležala u bolničkom krevetu. Htjela sam vidjeti kako je. Ona je u tom trenu skočila u sjedeći položaj i u panici povikala: ‘Mama, jesam li živa ili mrtva?’, rekla je slomljeno E. D. F. (43) i dodala da joj se kći nekoliko minuta nakon toga onesvijestila.

- Uhvatila sam je u zadnji čas. Duša moja. Kako ćemo nastaviti dalje živjeti s ovom traumom - plakala je E. D. F iz jednog zagrebačkog naselja. Njezinu kćer otac je u petak popodne brutalno pretukao. Udarao joj je glavom o zid, zbog čega je skočila preko balkona. On je skočio za njom i nastavio je šakama mlatiti. Otrgnula se i pobjegla u susjedovo dvorište, gdje ju je sustigao, nastavio tući i gušiti, a strgnuo joj je majicu i grudnjak. Mlatio ju je onako golu pred svima na ulici, a njezinom je glavom razbio jednu dasku na ogradi. Dijete je zbog zadobivenih ozljeda završilo u zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. E. D. F., koja se zbog teške ginekološke operacije tumora također nalazi u jednoj zagrebačkoj bolnici, ipak je smogla snage da nam sve ispriča.

- Kad sam saznala da moram na operaciju, nisam znala što će biti s mojom djecom. Nije ih imao tko pričuvati s obzirom na to da sam razvedena, a bivši je u zatvoru. A onda je nadležni Centar za socijalnu skrb predložio da se zatraži uvjetno otpuštanje bivšeg supruga iz zatvora i da on čuva djecu dok sam u bolnici. Kako nisam imala drugog izbora, pristala sam na to - započela je E. D. F. Bivši suprug S. F. (46) služio je u gospićkom zatvoru kaznu jer je prijetio ubojstvom tetama u vrtiću koji je pohađao njihov sin. Prije toga, ovaj bivši policajac bio je u zatvoru zbog obiteljskog zlostavljanja.

- Osuđen je jer je mene zlostavljao, a djeca su tome svjedočila. Jednom mi je sjedio na leđima i držao nož pod vratom, a naša je kći urlala i preklinjala ga da ne zakolje mamu. Moj bivši suprug je i teški alkoholičar, sva djela je počinio u pijanom stanju i sudski mu je određena mjera za obvezno liječenje od alkoholizma - rekla je E. D. F. Takvog su čovjeka sad pustili da čuva svoju djecu dok im u obiteljskoj kući nema majke.

U petak oko 13 sati S. F. je trebao pokupiti autističnog sina (7) iz škole. E. D. F. je odmah nazvala bivšeg supruga da vidi je li to učinio. Nije se javio na mobitel. Nazvala je i kćer, koja je već došla iz škole, koja joj je rekla da tata i brat nisu još došli kući. Nakon toga nazvala ga je još nekoliko puta. Kako se nije javljao satima, u 17 sati zvala je Državni zavod 112.

- Znala sam da se nešto loše događa. Osjećala sam to.

Pretpostavljala sam da pije i da je moj sin cijelo popodne s njim na nekom za djecu neprimjerenome mjestu. Nisam znala ni je li mu dao lijekove. Iz Zavoda 112 rekli su mi da zovem policiju u Petrovoj ulici. Tamo su se ležerno ponijeli prema mojem zapomaganju da učine nešto. Evo pogledajte, zvala sam ih ukupno šest puta od 17 do 18 sati - rekla je E. D. F. pokazujući nam popis poziva u svojemu mobitelu.

Očajna, iz bolnice je pozvala taksi te friško operirana i puna šavova odlučila sama potražiti sina i bivšeg supruga. Otprilike u to vrijeme, S. F. je došao kući sa sinom. Bio je potpuno pijan. Okomio se ne kćerkicu (14), koja je počela bježati od njega. Čim ju je dohvatio, prebio ju je. Na kraju je malenu, unatoč brojnim pozivima susjeda, spasila susjeda.

- Bila sam u kući i čula buku vani. Izašla sam na balkon i vidjela kako S. F. glavom svoje kćeri udara po betonu. Curica je vikala: ‘Upomoć, pomozite mi’. Izletjela sam i istodobno zvala policiju. Kasnije sam saznala da su i drugi susjedi već to učinili. Ja sam zapravo zadnja vidjela sve. Policija, unatoč brojnim pozivima da taj već osuđivani kriminalac koji je dvaput bio u zatvoru mlati svoju kćer, nikako nije stizala. Kad sam vidjela da me nisu ozbiljno shvatili, otrčala sam pred tog luđaka, a djevojčica se taman uspjela otrgnuti iz njegovih ruku. Viknula sam joj neka bježi u moju kuću, što je i učinila, a ja sam otrčala za njom jer je u kući bila i moja kći (14) te sam ih htjela zaštititi da taj nasilnik ne dođe još i k nama. Uspjela sam pokupiti i malog brata pretučene djevojčice te ga strpati u svoju kuću. Nisam znala kome da se prije posvetim - njemu koji je bio potpuno izvan sebe i cijelo vrijeme trčao izbezumljeno po kvartu urlajući: ‘Što sam ja zgriješio, što sam učinio loše’ ili njoj koja je bila sva krvava, gola i tresla se te mi rekla plačući: ‘Teta, zašto me nitko nije ranije spasio’ - kroz suze je ispričala susjeda čiji su podaci poznati redakciji.

Policija je, kaže, ona, stigla točno pola sata nakon što ih je zvala, a 45 minuta otkako ih je nazvala prva susjeda koja je bila sama doma s troje male djece i nije se usudila stati pred nasilnika za kojeg susjedi tvrde da je visok oko dva metra i ima više od stotinu kilograma.

- Prvo što sam rekla policiji koja mi se pojavila na vratima bilo je: ‘Pa dobro, jeste li vi normalni? Imate li uopće pojma o tome kad sam vas zvala? Kako vam je moglo toliko vremena trebati da dođete? Znate li da je čovjek gotovo ubio svoju kćer?’. Policajac mi je odgovorio: ‘Znamo mi to, već smo ga uhvatili’ - ispričala je susjeda koja je pretučenu djevojčicu odmah fotografirala jer nije, kaže, htjela da ovaj slučaj prođe nekažnjeno.

S. F. je, nakon što je susjeda odvela njegovu kćer, sjeo u automobil bivše supruge, kojim je čitavo popodne obilazio kafiće, i pobjegao. Bježao je pred policijom koja mu je bila za petama. Na kraju je sletio u jarak i policija ga je uhitila. Odveli su ga u psihijatrijsku bolnicu Vrapče. Nesretna E. D. F. je stigavši pred svoju kuću mogla tek doznati sve šokantne detalje užasa koji su proživjela njezina djeca.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su imali intervenciju zbog obiteljskog nasilja, no zbog osjetljivosti slučaja i istrage nisu mogli dati više informacija. Izjavu je dala i Tatjana Brozić Perić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb.

- O svakom uvjetnom otpustu odlučuje sustav pravosuđa. Ono što tad traže od nas je da uzmemo izjavu od obitelji - želi li osuđenika primiti i ima li gdje doći, kako bi se znalo gdje se nalazi tijekom uvjetnog otpusta - rekla je Perić i dodala da ih ovoga vikenda policija nije kontaktirala u vezi obitelji o kojoj pišemo. Centar je tako demantirao riječi E. D. F. koja tvrdi da su oni predložili puštanje njezina supruga. Dodali su i da će oni preuzeti djecu ako bude trebalo.

- Znamo kuda ćemo s djecom ako bude potrebno. Tu nema propusta, sve smo odradili sukladno propisima iz sustava socijalne skrbi - poručuju iz Centra za socijalnu skrb.

Iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tvrde da je za to nadležan županijski sud na čijem području se nalazi zatvor ili kaznionica. - Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice Vijeća za uvjetni otpust. Po potrebi se može zatražiti mišljenje Centra za socijalnu skrb isključivo na okolnosti gdje će biti otpušten, odnosno gdje će živjeti po izvršenju kazne zatvora, kako bi ga tijekom uvjetnog otpusta mogla pratiti probacijska služba - poručili su iz ministarstva. Ministarstvo pravosuđa u subotu nam nije odgovorilo na upit koji smo im uputili.