Varaždinci se mogu besplatno osvježiti: Ovaj vikend ulaz na bazene je besplatan!

Zbog toplinskog vala i vrlo visokih temperatura najavljenih za predstojeći vikend, Grad Varaždin omogućit će svim svojim stanovnicima besplatan ulaz na Gradske bazene Varaždin i Gradsko kupalište na Dravi, odlučio je u četvrtak gradonačelnik Neven Bosilj.

Besplatan ulaz odnosi se na subotu i nedjelju 1. i 2. kolovoza i vrijedit će kao dnevna ulaznica, a pravo na njegovo korištenje imaju svi stanovnici Varaždina.

U zaključku koji je donio gradonačelnik navodi se da je odluka donesena kako bi se građanima olakšalo podnošenje visokih temperatura koje su posljednjih dana zahvatile cijelu Hrvatsku, pa tako i Varaždin.

Dodaje se i kako će se, u slučaju novih toplinskih valova tijekom ljeta, razmotriti mogućnost besplatnog ulaza na gradske bazene i tijekom drugih vikenda, o čemu će se donijeti poseban zaključak.