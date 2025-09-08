Varaždinka se zaljubila online i dala mu više od 18.000 eura. Ispario on, ali i njezini euri

Varaždinski policajci dobili su kaznenu prijavu 57-godišnjakinje iz Varaždina da je oštećena kaznenim djelom prijevare.

Prema prijavi, oštećena je tijekom veljače 2023. godine putem društvene mreže započela komunikaciju s nepoznatim muškarcem, s kojom je potom uspostavila romantičnu vezu.

Tijekom komunikacije, navedeni muškarac u više je navrata od nje zatražio uplatu novčanih sredstava, uz obećanje da će ih vratiti po dolasku u Republiku Hrvatsku.

Na temelju tih obećanja, oštećena je do dana podnošenja prijave uplatila ukupno 18 035 eura na više bitcoin računa. Budući da muškarac nije došao u Republiku Hrvatsku, niti joj je vratio uplaćena sredstva, 57-godišnjakinja je shvatila da je prevarena.

Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela.

