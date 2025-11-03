Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPLJENA

Varaždinski diler pritvoren zbog amfetamina, kokaina, MDMA...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždinski diler pritvoren zbog amfetamina, kokaina, MDMA...
Foto: MUP

Nakon kriminalističkog istraživanja, 41-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske

U stanu 41-godišnjaka na varaždinskom području policija je zaplijenila preko dva kilograma amfetamina, oko pola kilograma kokaina kao i marihuanu i MDMA, a nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni diler je završio u policijskom pritvoru.

Varaždinska policija u ponedjeljak je izvijestila da je prilikom pretrage stana i drugih prostorija kojima se koristi 41-godišnjak izručio oko 492 grama kokaina, 2013 grama amfetamina, 396 grama konoplje, oko 84 grama smole indijske konoplje, oko 40 grama plavih smrvljenih tableta MDMA i digitalnu preciznu vagu.

Nakon kriminalističkog istraživanja, 41-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske, kažu u policiji.

Foto: Ilustracija

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025