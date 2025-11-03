Varaždinski diler pritvoren zbog amfetamina, kokaina, MDMA...

U stanu 41-godišnjaka na varaždinskom području policija je zaplijenila preko dva kilograma amfetamina, oko pola kilograma kokaina kao i marihuanu i MDMA, a nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni diler je završio u policijskom pritvoru.

Varaždinska policija u ponedjeljak je izvijestila da je prilikom pretrage stana i drugih prostorija kojima se koristi 41-godišnjak izručio oko 492 grama kokaina, 2013 grama amfetamina, 396 grama konoplje, oko 84 grama smole indijske konoplje, oko 40 grama plavih smrvljenih tableta MDMA i digitalnu preciznu vagu.

Nakon kriminalističkog istraživanja, 41-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske, kažu u policiji.

