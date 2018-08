Varaždinski rekorder: Rubikovu kocku složi u samo 8 sekundi!

Andro Petrinjak (16) iz Varaždina višestruki je državni prvak u slaganju Rubikove kocke, koju složi za manje od 8 sekundi. Za kocku se počeo zanimati u šestom razredu osnovne škole.

- Bio sam kod prijatelja iz razreda koji je kocku slagao iz hobija, pa sam i ja uzeo kocku u ruke i zainteresirao se za nju. Tako je sve počelo. Sve o slaganju kocke sam proučio na internetu. Najprije sam imao neku staru kocku, koja je godinama stajala netaknuta, a potom sam naručio pravu kocku preko interneta. U početku sam počeo s jednostavnom metodo slaganja Rubikove kocke. Nakon šest mjeseci slaganja išao sam na prvo natjecanje. Bilo je to početkom 2015. godine u Osijeku - rekao je Andro.

U lipnju 2015. godine sudjelovao je, nakon Osijeka, i na međunarodnom natjecanju u Mariboru te prvi puta oborio državni rekord i to s vremenom 12.46.

Prijateljstva su bitna

Posljednji rekord u pojedinačnom slaganju oborio je u Ljubljani 2017. godine, s vremenom 7.50, a rekord u prosjeku ostvario je ove godine u Mariboru, s vremenom 9.83. To su ujedno i aktualni hrvatski rekordi. Svaki kandidat u svakoj kategoriji kocku slaže pet puta, s time da se najbolje i najlošije vrijeme oduzima, a iz tri srednja rezultata dobije se prosjek. Međutim, za pojedinačni rezultat svakog kandidata uzima se najbolje vrijeme u tih pet slaganja.

Andro kocke naručuje internetom iz SAD-a, a cijena im je od tri do 50 dolara.

- Otkada sam krenuo u srednju školu, imam puno manje vremena za vježbanje. U početcima sam s kockom radio od 4 do 5 sati dnevno, a sada imam puno više obaveza pa se često desi da vježbam tek pola sata dnevno, i to navečer. Osim ostvarenih uspjeha, jako me veseli što na natjecanjima stječem prijatelje, pa ostanemo u kontaktu i družimo se - objasnio je. Andro je 2016. godine sudjelovao i na europskom natjecanju u Pragu zahvaljujući ujaku koji ga je tamo vodio.

Ponosna mama Nena

Kao jedini Hrvat bio 90-ti od ukupno više od 500 natjecatelja. Nažalost, iz financijskih razloga, sudjeluje samo na natjecanjima u Hrvatskoj i Sloveniji.

- Ponosna sam na sinovo umijeće i nastojim mu biti maksimalna podrška te ga vodim, koliko god mi to financijske mogućnosti dozvoljavaju, na natjecanja na kojima se to umijeće i službeno potvrđuje. Natjecanja u nekim udaljenijim gradovima su skupa - iskrena je mama Nena.