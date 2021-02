Nakon što su saslušani svi svjedoci, među kojima i Zdravko Mamić, Ivica Todorić te Tomislav Karamarko, saslušana je i obrana dvojice optuženika.

"Blaž Curić nije mi dostavio brojeve Sigurnosno-obavještajne agencije. Iz mojih popisa poziva može se vidjeti da sam više puta razgovarao sa SOA, zadnji puta dva ili tri puta pred uhićenje. Broj Martine Dalić dao mi je Milijan Brkić, ali ne kako bih načinio korespondenciju, nego je jedan moj prijatelj htio dobiti posao u ministarstvu, ali ona nije imala mjesto za njega pa ga je poslala u drugo. Nije istina da mi je Curić dao broj od Brkića jer njegov broj imam od 1998. godine i od tada sa njime kontaktiram. Nije istina ni da mi je Curić dao broj Andreja Plenkovića. Što se tiče slučaja Ivice Todorića, dokumente i slike o njegovom slučaju našao sam na jednom laptopu i spremio ih na svoj google cloud. Dobio sam jedan laptop od Tomislava Karamarka, kojega mi je dostavio Ivica Prnjak i za taj laptop sam trebao napraviti back up.

Varga: Tri mjeseca prije znao sam da će početi istraga protiv mene

Ne znam čiji je to bio laptop. Nazvao sam Ivicu Prnjaka i sutradan su mi se na vratima pojavili on i Džemal Paloš, onaj što je ubio onog iz autobusa, i pokupili su mi sve uređaje. Ja sam nakon toga obavijestio Blaža Curića, Milijana Brkića i posredno Andreja Plenkovića. Čak sam podnio i kaznenu prijavu i sve je to u mojim e-mailovima. Jako puno informacija sam dobivao, i od tajnih agenata, i od stranih agencija. Tri mjeseca prije znao sam da će početi istraga protiv mene jer sam bio žestoki protivnik Istanbulske konvencije, pa je pokrenuta istraga, zbog sprege policije i politike. Kad je krenula istraga, ustanovili su da imam kontakte s određenim političkim miljeom, trebao sam poslužiti kao mamac da se dođe do njih. Međutim, nisu uspjeli" izjavio je u svoju obranu Franjo Varga.

Ustvrdio je i kako je od jednog policijskog službenika zaprimio SMS-ove nekoliko dana prije medijske konferencije koju je održao Zdravko Mamić te ih je proslijedio Mamiću. Sadržaj tih poruka odnosio se na navodnu korespondenciju osječkog suca i bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana.

"Ne znam što piše u tim porukama. Primio sam ih i proslijedio. Nešto malo jesam čitao i vidio sam da ga navodno treba osuditi" kazao je.

Dokumente je predao Mamiću nakon što je završeno dokazivanje.

"Nisam to Mamiću poslao s namjerom da išta napravi s time, nego da mu služi kao putokaz kuda to ide. I sâm sam u Splitu bio žrtva političkog progona, pa sam smatrao da je i on žrtva političkog progona. Jer sam dobio informacije da su ga Mario Bertina, koji je bio načelnik PNUSKOK-a, i Ranko Ostojić pratili nezakonito. Jasno sam mu rekao da ti dokumenti ne mogu biti dokazi. Nisam ništa napravio što se tiče te korespondencije za Mamića. Nikada to ne bih napravio" kazao je Varga ne želeći, ipak, odgovoriti na pitanje sutkinje da li je Zdravko Mamić od njega tražio da načini korespondenciju između sudaca i bivšeg glavnog državnog odvjetnika.

Blaž Curić: Niti se osjećam krivim, niti sam počinio ikakvo kazneno djelo

Sutkinja ga je upitala i kako objašnjava razgovor s Curićem neposredno prije njihova uhićenja, a u kojem mu ovaj govori da brzo izbriše baš sve.

"Blaž Curić nije probio mjere. To se ticalo nekog drugog predmeta koji je odbačen" prokomentirao je Varga dodajući kako je oduvijek volio raditi istrage te da je podnio više od 90 kaznenih prijava DORH-u.

Do informacija je dolazio, kaže, tako što su mu javljali telefonom. Na pitanja USKOKA

Varga je odbio odgovarati. Obranu je dao i drugooptuženi Blaž Curić.

"Franju Vargu sam upoznao prije šest ili sedam godina, u jednoj kampanji u Osječko-baranjskoj županiji, isključivo kao čovjeka kojemu je trebala materijalna ili socijalna pomoć, i to je jedina tema o kojoj smo mi razgovarali. Katkada mi je znao poslati neku "pikanteriju" koju ja nisam komentirao. Nikad nikakve brojeve Franji Vargi nisam dostavio, a posebice ne brojeve visokih državnih dužnosnika. Cijeli svoj radni vijek proveo sam u MUP-u, radeći časno i legalno, nikada nisam ni pomislio da bih napravio nekakvo kazneno djelo. I posljednje, famozni poziv iz Garden Centra koji mi se stavlja na teret, ne poričem da sam bio u blizini Garden Malla, no ja nisam ta osoba koja je zvala Franju Vargu. Niti se osjećam krivim, niti sam počinio ikakvo kazneno djelo, niti mi je mjesto da ovdje sjedim" rekao je Curić.

Varga je na posljednjem ročištu zatražio ispis poziva i poruka s jednog od njegovih telefona smatrajući da će se time dokazati da je komunicirao sa SOA-om, Martinom Dalić, Vlahom Orepićem, Zdravkom Mamićem, Milijanom Brkićem, a predložio je i da se ispitaju njegova supruga Marijana Varga te majka Blaženka Varga.

Na današnjem ročištu saslušana je Marijana Varga.

"Zdravka Mamića sam susrela jedne godine kada smo bili na ljetovanju. Suprug mi je rekao da je on bio i u našoj kući ali ja tada nisam bila doma. Ne znam jeli mu Mamić kupovao informatičku opremu ali nam je financijski pomagao. Dao nam je i novac za kuću. Franjo mi je govorio da nekoga prisluškuje ili nadzire nečiju komunikaciju. Općenito nisam znala što je on radio jer je sve to radio u svojoj kućici u dvorištu gdje ja baš nisam zalazila" kazala je dodajući kako ne zna tko je sve uplaćivao novac na nje račun.

"Znali su to biti i ljudi ih okruženja Tomislava Karamarka" dodala je.

Vargin odvjetnik: Dokazi su manjkavi i nepotpuni

U svom završnom obraćanju sudu Varga je rekao kako se ne smatra krivim jer on ne može biti odgovoran za to što je Mamić napravio sa njegovom informacijom.

"On je imao konferenciju na kojoj je objavio da nudi 500 tisuća za info o svastici, 500 za neku drugu info. Vidio sam to i odlučio mu pomoći. U siječnju 2017. sam mu dao poruke o svastici, kupio mi je kuću. Pomagao mi je i to je činjenica. Žao mi je što je on to iskoristio na taj način jer sam mu ja rekao da to nije nikakav dokaz i da sa time ne može ništa. Ne mogu biti odgovoran za to što je netko napravio.

U svojoj završnoj riječi zamjenik ravnateljice USKOK-a zatražio je strožu kaznu zatvora za Franju Vargu kako bi se njome istaknula prevencija takvih budućih kaznenih djela i osigurala vladavina prava.

Odvjetnik Franje Varge je, pak, istaknuo kako su dokazi protiv njegovog branjenika manjkavi i nepotpuni jer su pribavljeni posebnim dokaznim radnjama i oduzimanjem uređaja kojima potom nisu sačinjene zrcalne kopije.

"Bez tih kopija svatko je mogao ulaziti u meta podatke računala i raditi što je htio na tim uređajima, zato nisu u potpunosti vjerodostojni. Između Todorića i Varge nije bilo nikakve komunikacije. Ovdje se samo radi o pretpostavci da bi nešto negdje bilo iskorišteno u nekom postupku. Što se tiče Mamića, dokazni postupak prije sporne Mamićeve presice je tada već bio završen i ništa novo nije dodano u taj predmet pa se tu ne može raditi o kaznenom djelu sprječavanja dokazivanja. Nije dokazano nikakvo pomaganje od strane Curića prema Vargi. Nije dokazano da mu je dostavljao ikakve brojeve ili podatke. Sama kvalifikacija kaznenog djela nije dokazana i prezentirani dokazi se odnose na pretpostavke USKOK-a nego o stvarno dokazanim radnjama. Predlažem oslobađanje optužbe" rekao je Vargin odvjetnik a slično je ponovio i odvjetnik Blaža Curića dodajući kako njegova krivnja uopće nije dokazana.

Sutkinja je zaključila raspravu i odredila izricanje presude za 4. veljače.