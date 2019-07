Vaša mirovina ovisit će o odabranom mirovinskom fond

Od 2014. godine u drugom mirovinskom stupu uvedene su različite kategorije portfelja u mirovinskim fondovima, a namijenjene su štednji različitih kategorija osiguranika. Do tada su na tržištu poslovala 4 obvezna mirovinska fonda s jedinstvenom ulagačkom politikom, pa su svi osiguranici bili izjednačeni po tome u što se ulaže njihov novac. No, od tada, svaki fond ima tri različita potfonda, odnosno tri različita modela štednje kojima se osiguranik može pridružiti i tako pokušati utjecati na visinu buduće mirovine.

Fondovi kategorija A, B i C

Fondovi kategorije A oni su u čijem je portfelju veći udio dionica, zbog čega se smatra da postoji nešto veći rizik kod ulaganja, ali su, povijesno gledano, prinosi u prosjeku nešto viši. Kako vrlo mladi osiguranici do mirovine imaju 40 i više godina, podrazumijeva se da lakše mogu "podnijeti" eventualne gubitke koje takav fond može ostvariti, a u konačnici mogu biti na dobitku. Zbog toga se štednja u takvom fondu preporučuje mladim osiguranicima, prije svega onima koji su se tek zaposlili, te da u tom fondu ostanu do zrelih godina.

Prema nedavnim izmjenama zakona, sve osiguranike koji su se tek zaposlili, a nisu sami otvorili račun u fondu u kojem žele štedjeti te izabrali potportfelj, Regos po službenoj dužnosti dodjeljuje upravo u jedan od fondova kategorije A. S druge strane, svi oni koji su sa štednjom započeli ranije po Zakonu su raspoređeni u fond kategorije B, pa se mladim osiguranicima može preporučiti da se raspitaju i razmisle bi li im se isplatilo promijeniti fond, odnosno prebaciti imovinu u fond kategorije A.

U fondu kategorije B nešto je veći udio obveznica, koje se smatraju imovinom s nešto sigurnijim prinosima, a time i manjim oscilacijama kad je riječ o vrijednosti imovine. Cilj prebacivanja imovine u taj fond u trenutku kad se osiguranik približava mirovini jest zaštita vrijednosti imovine, odnosno smanjivanje rizika od toga da neposredno prije mirovine dođe do oscilacija u vrijednosti vaše imovine. Pojednostavljeno rečeno, cilj je sačuvati ono što ste uštedjeli od mogućeg gubitka.

U fond kategorije B možete se, naravno, prebaciti i prije zakonskog roka, pa čak i cijelo vrijeme štedjeti u njemu. No, vrijedi imati na umu da model ulaganja u fondu kategorije A u prosjeku može donijeti više prinose, što u konačnici znači višu mirovinu. Na primjer, ako netko 40 godina štedi u fondu čiji je prosječan prinos 5 posto, u konačnici može uštedjeti manje u odnosu na osiguranika koji je 30 godina štedio u fondu čiji se prinos kretao oko 6 ili 7 posto, pa onda zadnjih desetak godina pao na 5 posto.

No, koliko god ulaganje u fondovima kategorije B bilo sigurnije, Zakonom je propisano da svi osiguranici koji imaju samo 5 godina do mirovine moraju biti prebačeni u fond kategorije C. To su fondovi koji uopće ne ulažu u dionice, odnosno primjenjuju politiku ulaganja čiji je prvenstveni cilj očuvanje vrijednosti onoga što je osiguranik dotad uštedio. U fond C kategorije možete se prebaciti i sami u bilo kojem trenutku štednje, no ako to ne učinite do trenutka od kojeg do mirovine imate samo još pet godina, Regos će to učiniti po službenoj dužnosti.

Ukratko, čak i ako niste sami izabrali mirovinski fond, kao ni kategoriju fonda u kojem ćete štedjeti, Zakonom su propisana pravila koja mogu pomoći da optimalno iskoristite različite mogućnosti ulaganja koje mogu voditi do različitih prinosa. Ipak, dobro je imati na umu da aktivnom ulogom u izboru fonda i ulagačkog portfelja i sami možemo utjecati na svoju buduću mirovinu. Na primjer, izborom fonda kategorije A, koji za 30-ak godina ostvari viši prinos u odnosu na fondove kategorija B ili C , uštedjet ćete veći iznos za mirovinu. S druge strane, ako naučite kako prepoznati krizu na tržištu i izabrati trenutak za prelazak iz A u B kategoriju fonda, kako biste zaštitili do tada ušteđena sredstva, u vrijeme krize možete umanjiti gubitak.

Tko treba razmisliti o fondu kategorije A?

svi mlađi osiguranici koji do mirovine imaju 30 i više godina jer se pretpostavlja da bi štednjom u fondu te kategorije dugoročno mogli ostvariti viši prinos.

svi koji su naučili pratiti poslovanje fondova u dužem vremenskom roku i vjeruju da na vrijeme mogu donijeti odluku o prelasku u fond kategorije B, ako prinosi u fondu kategorije A počnu ozbiljnije padati.

Fondovi kategorije A ne preporučuju se: Osiguranicima koji imaju relativno kratko vrijeme do mirovine (primjerice 12 ili 15 godina), ako su prinosi u fondu kategorije A negativni i postoje procjene da će dodatno padati.

Tko treba štedjeti u fondu kategorije B?

po sili Zakona, u tom su fondu svi osiguranici koji do mirovine imaju 10, ali ne i oni koji imaju manje od 5 godina do mirovine (jer oni obavezno štede u fondu kategorije C)

dobrovoljno, taj fond i ranije (pa čak i od samog početka štednje) mogu izabrati svi osiguranici koji smatraju da su rizici ulaganja u fondovima kategorije A za njih previsoki i ne žele izlagati imovinu mogućnosti da ostvare gubitak.

Fondovi kategorije B ne preporučuju se: Praktično nema te kategorije osiguranika jer je riječ o uravnoteženom modelu ulaganja u kojem se nastojao postići dobar omjer između rizika i potrebe da se štite sredstva koja štedimo za mirovinu. Naravno, ako uopće ne želite izlagati svoja ulaganja riziku, na dulji rok možete izabrati ulaganje u fond kategorije C.

Tko treba izabrati fondove kategorije C?

po sili Zakona, to su svi osiguranici kojima nedostaje 5 godina do mirovine ili manje (oni ne mogu preseliti imovinu u fondove kategorija A ili B)

u fond kategorije C možete se preseliti i ranije, primjerice 10 godina prije mirovine, ako procijenite da bi biste u fondu kategorije B mogli izgubiti na vrijednosti imovine.

Fondovi C kategorije ne preporučuju se: Jako mladim osiguranicima, onima koji do mirovine imaju 30 i više godina, jer su iskustva sa sličnim fondovima dosad pokazala da su prinosi na ulaganja nešto veći uz veći udio dionica u ukupnoj imovini. Pritom treba naglasiti da prinosi koji su ostvareni dosad ne predstavljaju jamstvo da će tako biti i ubuduće te da i mlađi osiguranici koji žele što više eliminirati rizike štednje za mirovinu, mogu izabrati fond kategorije C.

