'Vaso beskućnik': Bivšoj ženi ostavio stan i živi sa bratom

Milijana ovdje viđamo skoro svaki dan. Pije kavu u obližnjem kafiću, tu je parkirana i službena Škoda, a kad je lijepo vrijeme, onda i buči svojim Harley Davidsonom.

Kažu nam to susjedi u Ulici Marije Radić u zagrebačkom naselju Špansko. Već dulje od godinu dana drugi čovjek HDZ-a i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić živi u kompleksu novogradnje u zapadnom dijelu grada.

Ali tu postoji i problem. U njegovoj imovinskoj kartici nema zabilježeno da je kupio nekretninu. Nema zabilježeno niti da plaća najam, što bi trebao prijaviti u slučaju da je unajmio stan. Nije mu čak niti neka tvrtka mogla darovati stan na besplatno korištenje jer je to nedopušteni dar.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell Zgradu je inače gradila tvrtka Munis, poznata po dobrim odnosima s Milanom Bandićem, koja je s njim i mijenjala zemljišta. Također, Milijan Brkić ima netočnost u imovinskoj kartici. U njoj i dalje stoji da ima stan na adresi Pavlenski put površine 143 četvorna metra.

U biti se radi o dva stana koja su spojena i u kojima je donedavno Brkić živio s obitelji. Ali on više nije u njegovu vlasništvu. Kako se jasno vidi iz zemljišnih knjiga, još u svibnju 2018. godine on je pripao supruzi nakon razvoda. Takvu promjenu je morao prijaviti još 2018. godine, a to nije učinio ni danas.

Dakle, osim nekih oranica kod Sv. Roka, jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca nema više ni kuće ni stana u svom vlasništvu.

A u čijem stanu živi? Brkić kaže da ne zna. Zašto? Zato što on nije unajmio stan. Unajmio ga je njegov brat Jozo, kaže nam.

- On je unajmio taj trosobni stan, u kojem zajedno živimo. Ne znam ni od koga niti po kojoj cijeni. Mi smo već Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa to rekli u slučaju kad se propitivalo zašto nisam prijavio sat koji nosim. Živimo zajedno, pa sam posudio njegov - rekao nam je Milijan Brkić, koji je spremno odgovarao na sva pitanja jer kaže da nema što skrivati.

Foto: PIxsell Ako je brat unajmio stan, on ga ne mora prijaviti, ne mora niti znati cijenu, nema nikakvu obvezu. Pitamo ga kako je biti podstanarov podstanar.

- Nisam podstanar, mi smo obitelj - odgovara.

Milijan je svjestan da se u imovinskoj kartici još vodi na njega sasvim drugi stan, na Pavlenskom putu. Iako je on danas u vlasništvu bivše supruge.

- Nisam dobio rješenje od suda da ja više nisam vlasnik tog stan. Čim dobijem, odmah ću ga ispisati iz imovinske kartice. Eto, meni, za razliku od nekih, imovina opada - rekao nam je dobro raspoloženi Brkić.

Dodaje i da bivša supruga živi u tom stanu s djecom, a da će on nastaviti otplaćivati podignuti kredit dok sva djeca ne budu punoljetna. Inače, nije ovo prvi put da je brat Jozo “uskočio” kad se javnost ili poreznici zainteresiraju za imovinu Milijana Brkića.

Kad je Porezna prije pet godina provjeravala Milijanove prihode te otkrila nesrazmjer prihoda i imovine, mlađi brat se pravdao govoreći da mu je Jozo posudio 1,25 milijuna kuna u gotovini.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL Bratovi su bili i skupi satovi koje je Milijan nosio, a i kad su Milijanu sudili u aferi Kaba, Jozo je svjedočio da je novac ulagao on a ne Milijan. I kad smo propitivali tko obnavlja rodnu kuću u Hercegovini, opet je Milijan ustvrdio da je obnavlja stariji brat.

- Da, ja sam unajmio taj stan, koji ima oko 83 kvadrata. Živim povremeno tamo kad nisam u Australiji. Iznos najamnine i ime vlasnika ne bih otkrivao - kaže brat Jozo.

Tema: Hrvatska