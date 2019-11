Brkić konobaru darovao tvrtku da može i dalje uzimati lokale?

Ako imate dobru ideju, a nemate tvrtku, jednu bi vam mogao darovati Jozo Brkić, stariji i poduzetniji brat drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića!

Upravo takva darovanja je obećao kada smo ga nazvali i pitali za novi poslovni model kojim je jedna od njegovih tvrtki opet došla do poslovnih prostora u Zagrebu u vlasništvu države. Brkić je dosad osnovao 42 tvrtke, većinom jednostavne za 10 kuna, kojima se javljao na natječaje države i Zagreba.

Tijekom vremena je zakupio 41 prostor, neke je u međuvremenu vratio, za neke su raskinuti ugovori jer nije platio najamninu i stajali su prazni. Brkić se više ne može javljati na natječaje tvrtke Državne nekretnine. U međuvremenu je pokrenuo i sudske sporove protiv njih jer smatra da su mu dali prostore u lošijem stanju nego su oglašeni.

Ali tvrtka koju je on osnovao je sad ipak dobila državni lokal na Trgu Vlatka Mačeka u Zagrebu. Za 47 kvadrata treba plaćati 6.780 kuna mjesečno. Krajem rujna, netom prije natječaja, novi vlasnik tvrtke je postao Vlade Nogalo, bivši konobar u konobi Didov san. Uz tvrtku Uvopia event koja je dobila ovaj natječaj, Nogalo je postao vlasnik još jedne jednostavne tvrtke koju je osnovao Brkić: Luxolo network.

- Trebali su nam reći da je već obećano nekom moćniku jer mi normalni poduzetnici očito ne možemo do državnih nekretnina. Ponudili smo više nego fer cijenu, ali je tvrtka koju je osnovao Brkić dala zaista visoku cijenu iako on ne bi smio sudjelovati na natječaju zbog svih ranijih problema koje je država imala s njim - kaže nam sugovornik koji je sudjelovao na natječaju.

Zamolio je anonimnost jer ne želi probleme, ali kaže da su mu u Državnim nekretninama objasnili da su nemoćni. Kada se promjeni osnivač, Brkića kao da nikada nije bilo u tvrtki i ona dobiva prostor jer je dala cijenu više od konkurencije. Podaci sugovornika su poznati redakciji.

- Pa i predstavnici Državnih nekretnina su vidjeli da je Brkić je bio na pregledu prostora kad i svi mi i izletio je nakon pregleda uz poruku “idemo dovršiti ovaj posao” - kaže nam taj sugovornik.

To znači da tim manevrom druga osoba zakupljuje za Brkića. No, Brkić kaže da to nije istina, a isto nam tvrdi i novi vlasnik Nogalo. .

- Darovao sam tvrtku i nemam s njom više ništa. Čovjeka čak i nisam poznavao, nego su mi ga preporučili da ima dobru ideju. Ja se više ne takmičim za prostore, a neaktivne tvrtke darujem ili prodajem ako netko ima dobru ideju. Želim im puno sreće - rekao nam je Brkić.

Kad smo ga pitali što je onda radio u prostoru baš u sat kada su ga mogli pregledati oni koji su se javili na natječaj, prvo je rekao da je ovo slobodna zemlja u kojoj smije doći na pregled. Zatim nam je u razgovoru kasnije objasnio da je gledao za jednu drugu osobu koja ga je zamolila da pogleda može li se u prostoru imati i kuhinja, a čim je vidio da ne može, otišao je.

Njegov konkurent na natječaju kaže da je došao s pomoćnikom i da nema nikakve sumnje da je gledao prostor u kojem se treba otvoriti kafić.

- Naglas je pred svima nama govorio koji su mu planovi s prostorom, izveo je pravi igrokaz. Meni se više ne da boriti s vjetrenjačama ako iz Državnih nekretnina ne vide da su opet dali prostor Brkiću - kaže nam taj sugovornik i kaže da se tek na otvaranju ponuda pojavio Nogalo kao novi vlasnik.

Državne nekretnine su nam obećale odgovor o cijelom slučaju poslati naknadno.

Novi vlasnik tvrtke Uvopia event, Vlade Nogalo, također tvrdi da on nije nikakav paravan za Brkića. Nogalo je inače iz Imotskog, radio je dugi niz godina u konobi Didov san, a po Facebook objavama se vidi da je veliki navijač nogometne reprezentacije, podržava Brunu Esih, a također je i poklonik pozdrava "Za dom spremni" jer je objavio HOS-ov amblem s tim pozdravom uz poruku: ZDS! Nakon što smo mu poslali upit, njegov profil više nije bio javno dostupan za pregled.

Nogalo kaže da će otvoriti kafić u poslovnom prostoru, a detaljno nam je obrazložio i kako je došlo do toga da on zakupljuje prostor. Ključna razlika između njegovih i Brkićevih tvrdnji je u tome da on kaže da je tvrtke kupio dok je Brkić rekao da ih je darovao. Nakon što je Nogalo poslao odgovor, Brkić nam se javio ponovno i rekao da je tvrtku prepustio uz naknadu za temeljni kapital i troškove javnog bilježnika.

Nogalo nam je inače odgovor poslao pisanim putem.

- Tvrtke sam kupio jer se samostalno želim baviti ugostiteljstvom. A pretpostavljam da mi ih je g. Brkić ustupio jer s njima nije radio ili planirao ništa. Planiram otvoriti ugostiteljski objekt caffe bar, kakav je predviđen u natječaju - poručio je.

Njegov odgovor na pitanje je li paravan za g. Brkića bio je opsežan.

- Koliko je meni poznato g. Brkić nema nikakve prepreke za sudjelovanje na novim natječajima. A kada bi htio biti nečiji paravan onda ne bi to sigurno radio sa firmom za koju se bez problema može u registru utvrditi tko je njezin osnivač.

Odgovor na pitanje zašto sam se odlučio na ovaj poslovni korak je vrlo jednostavan. Skoro desetak godina radio sam u jednom od najboljih restorana u Zagrebu, u kojemu sam sve do nedavno bio i voditelj. Kako smo u međuvremenu supruga i ja dobili troje djece dogovorili smo se da pokrenem samostalni posao.

Duže od godine dana sam pratio natječaje i gledao različite prostore, ali uz posao voditelja restorana nisam imao dovoljno vremena za realizaciju te namjere. U dogovoru sa suprugom odlučio sam se dati otkaz kako bi imao vremena realizirati svoju ideju. S dotadašnjim poslodavcima razišao sam se korektno i u prijateljskom tonu, izuzetni sam im zahvalan na prilici koju su mi vrlo mladom pružili.

Međutim nakon što sam dao otkaz zbog bolesti u obitelji nekoliko sam mjeseci bio potpuno isključen od posla. U međuvremenu prostori o kojima sam pregovarao i bio pred dogovorom su iznajmljeni drugima. Nakon što se situacija Bogu hvala poboljšala, u dogovoru sa suprugom odlučio sam nastaviti. Prijatelji su me upozorili na natječaje, ali i na činjenicu da bi trebao osnovati ili kupiti već osnovanu firmu, što je brže, a natječaji se stalno objavljuju.

Jedan od prijatelja je nazvao odmah svoga oca, koji je obećao da će se raspitati. Sutra su mi javili da su našli vlasnika koji bi prodao dvije firme i da se radi o g. Brkiću. Našli smo se kod javnog bilježnika i firme su prenesene na mene. Neposredno nakon toga raspisan je natječaj, javio sam se na dva prostora, zbog situacije u kojoj se nalazim nisam htio riskirati pa sam ponudio visoke najamnine. Na jednom nisam uspio, ali na drugom sam bio najbolji ponuđač!!

Kada obavimo sve formalnosti i riješimo kompletnu papirologiju napravit ću sve da uredimo lokal u rekordnom roku. Uložit ćemo svu svoju ušteđevinu, ako bude trebalo dogovorio sam pozajmicu s rodbinom da ne bi bilo kašnjenja. Ako posao krene, namjeravamo zaposliti za početak dvoje ljudi. Eto, nikakav i ničiji paravan, samo obiteljska priča, koja je zbog bolesti malo kasnila, ali se nadamo da će nadalje biti sve ok - napisao nam je Nogalo.