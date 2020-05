Vaterpolska legenda uništila obalu: 'Htio sam da bude lijepo'

Zašto ste devastirali pomorsko dobro?, upitali smo Pericu Bukića, najtrofejnijeg hrvatskog vaterpolista, dopredsjednika Hrvatskog vaterpolo saveza i bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika.

Htio sam da bude lijepo i uredno, odgovorio nam je jednostavno Bukić.

Perica, naime, ima veliku kuću s bazenom u mjestu Bilo pored Primoštena. Lijepa, ograđena kuća od 190 kvadrata i najmanje 360 kvadrata dvorišta nalazi se u neposrednoj blizini mora. Štoviše, ne može biti bliže moru. Prvi red. Svejedno, Perica je osjetio potrebu da intervenira u morsku obalu pa je preko tisućljetnih hridi nalio veliki betonski mul. Ali ni to nije bilo dovoljno pa je usput do mula sagradio i betonske stepenice. Da mu se lakše spustiti do mora. I onda je sve to, i mul i stepenice, popločao kamenom. Radovi su upravo u tijeku, sami smo svjedočili vrećama s građevinskim materijalom odloženima u podnožju Bukićevih stepenica.

'Triput smo ga rušili'

Nije Perica jedini. U ovoj prekrasnoj uvali isprecijecanoj hridima nakotilo se još takvih betonskih intervencija po pomorskom dobru, ali otom potom. Koncentrirajmo se zasad na njega.

Prvo smo se obratili općini Primošten i upitali ih znaju li što im se događa u uvali. Načelnik Stipe Petrina poslao je komunalnog redara koji je izašao na teren i utvrdio da Bukić zbilja postavlja kamene ploče po morskoj obali. Petrina nije bio iznenađen.

- Ma nije mu to prvi put. Mi smo Bukiću tri puta rušili taj mul, on ga je opet postavljao. Dvaput je već stavljao tuš, a mi smo ga skidali. Podnijeli smo i kaznenu prijavu protiv njega, ima od toga preko deset godina. Nije mu bio dovoljan beton nego je još morao i ploče postaviti. Dnevni boravak je tamo napravio - obavještava nas primoštenski načelnik o dugogodišnjem natezanju s vaterpolistom.

Ipak, Petrina kaže da je voljan prijeći preko toga, ako bi mu Bukić plaćao naknadu.

- Ma to država dopušta, to je nevjerojatno. Perica je napravio to što je napravio. U redu. Ali zašto mu onda lokalna uprava ne bi naplaćivala koncesijsko odobrenje za pomorsko dobro? Nek mi država da odobrenje da mu to naplatim i onda ne bi bilo problema - govori Petrina.

'Nije bilo druge opcije nego beton'

A što o svemu kaže proslavljeni sportaš i bivši zastupnik? Nazvali smo Bukića koji inače živi u Zagrebu i raspitali se zbog čega je odlučio izliti metre i metre betona po javnom vlasništvu.

- Ja sam samo popravio ono što je more odnijelo! More je ove zime sve razrovalo, uništilo je kamene ploče koje su tamo već godinama. Samo sam popravljao ovo ispred kuće jer mislim da je ljepše da je nešto uređeno nego da je devastirano - obavijestio nas je Bukić.

Čekajte, a ovaj mul koji ste izbetonirali, to nije devastacija?, upitali smo Pericu.

- Može se to tako gledati. Ali cijela jadranska obala je takva. A taj mul je već otprije bio tu, ja sam ga samo doveo u fazu da lijepo izgleda. Upristojio sam ga - kaže Bukić koji je originalno sagradio taj "nepristojni" mul kojeg je sada trebalo upristojiti.

Podsjetili smo ga na činjenicu da je upravo on arhitekt devastirane obale, kao i na kaznenu prijavu zbog te devastacije.

- To je bilo prije više od 15 godina. Prvo sam stavio nekakvu konstrukciju od aluminija i drva. To je bila prva varijanta, da ne stavljam beton, ali da se može doći do mora. I onda mi je more potpuno iščupalo taj aluminij iz kamena. Nakon toga nije bilo druge opcije nego beton. I onda sam ga obložio kamenim pločama i napravio silaz. Stepenice sam isto obložio kamenom kad sam stavljao beton - pojašnjava nam proces gradnje.

A zašto se sada opet gradi, pitamo ga.

- Ove godine je more uništilo i beton i kamene ploče. Dio njih je ostao, nije sve ovo novo. Recimo da je oko 30, 40 posto toga novo - naglašava Bukić. Poslao nam je i fotografiju kako je to izgledalo nakon ove zime.

'Da bude lijep i uredan'

U redu, a što je s kaznenom prijavom općine? Na koji način se to riješilo, pitamo ga.

- Dobio sam prijavu za nekoliko stvari koje su njima bile sporne. Međutim, mul nije moje vlasništvo niti ga tako tretiram. Tamo se kupa tko god hoće. To koriste svi gosti tijekom ljeta, cijeli taj potez. U toj situaciji sam ga upristojio i doveo u funkciju da je lijep i uredan. Niti to tretiram kao moje, niti imam kakvu prednost u odnosu na drugoga. Samo sam mislio da je lijepo da izgleda pristojno i ukusno - kazuje nam bivši HDZ-ov zastupnik.

Ne može se vratiti u prirodan položaj

Želi naglasiti još jednu stvar.

- U trenutku kad sam dobio prijavu, ja sam ponudio općini Primošten da sam spreman platiti koncesiju. I sad bih je platio. Meni nije cilj biti u prekršaju. Znate, nakon što se to dogodilo, ja nisam mogao vratiti nešto betonirano u prvobitno stanje. I onda sam razgovarao s načelnikom kako to riješiti, ponudio i da ću platiti, ali ne može se vratiti. Nema te opcije. Nakon skoro 20 godina što to stoji, naprosto se više ne može vratiti u prirodan položaj, govori nam Perica Bukić, čovjek koji je nalio beton preko prirodnog položaja.

Obratili smo se i šibenskoj Lučkoj kapetaniji koja nas je izvijestila da će poslati inspekciju na teren i poduzeti sve potrebne mjere.



