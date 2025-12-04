Obavijesti

News

Komentari 0
ZASJEDALI U TAJNOSTI

Vatikan protiv žena-đakonica: Povjerenstvo glasalo 'ne', ali zatražili su daljnje proučavanje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vatikan protiv žena-đakonica: Povjerenstvo glasalo 'ne', ali zatražili su daljnje proučavanje
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Vatikansko povjerenstvo zaključilo je da povijesni i teološki argumenti trenutačno ne dopuštaju ženama služenje kao đakonice, iako su zatražili daljnje proučavanje, a rasprava u Crkvi sada prvi put izlazi u javnost.

Visoko vatikansko povjerenstvo glasalo je protiv toga da se katolkinjama dopusti da budu đakonice, zadržavajući  praksu Katoličke Crkve da svećenici mogu biti samo muškarci, prema izvješću predanom papi Lavu, koje je objavljeno u četvrtak.

Povjerenstvo je sa sedam glasova "za" i jednim "protiv" zaključilo da povijesna i teološka istraživanja "isključuju mogućnost" da se ženama dopusti da služe kao đakonice u ovom trenutku, ali je preporučilo da se to pitanje detaljnije prouči.

SUSRET S PAPOM Plenković ide u Vatikan, evo što nosi na poklon papi Lavu XIV.
Plenković ide u Vatikan, evo što nosi na poklon papi Lavu XIV.

Prema izvješću, ocjena povjerenstva o tom pitanju temelji se na snažnom uvjerenju, ali "ne dopušta da se u ovom trenutku donese definitivan zaključak".

Pokojni papa Franjo osnovao je dva povjerenstva da prouče mogućnost da žene služe kao đakonice.

Đakoni, za razliku od svećenika, ne mogu služiti misu.

Povjerenstva su zasjedala u tajnosti. 

PORUKA TRUMPOVOJ ADMINISTRACIJI Papa Lav XIV. poziva SAD da ne pokušavaju vojno svrgnuti predsjednika Venezuele Madura
Papa Lav XIV. poziva SAD da ne pokušavaju vojno svrgnuti predsjednika Venezuele Madura

Izvješće objavljeno u četvrtak prvi je put da su rezultati te rasprave objavljeni javnosti.

Papa Ivan Pavao II. zabranio je ženama da budu svećenice 1994., ali nije riješio pitanje đakonica.

Zagovornici te ideje ističu kao dokaz da su žene bile đakonice u ranim stoljećima Crkve. Jedna od njih, Feba, spominje se kao đakonica u pismu apostola Pavla.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025