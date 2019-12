Vatra guta grad: 4000 ljudi je zarobljeno na plaži i u moru!

Nemamo podatke za troje ljudi u manjim mjestima na južnoj obali i velika je vjerojatnost da su poginuli u požarima, izjavio je povjerenik za ruralne vatrogasne postrojbe New South Walesa Shane Fitzsimmons.

Strahuje se da su dvije osobe poginule u mjestu Cobargo, a još jedna u Belowri.

Golemi požari u tom području natjerale su tisuće izletnika da spas od vatre potraže na plažama. Najgore je u gradiću Mallacoota, čiji stanovnici nisu dobili naredbu o evakuaciji u nedjelju. No dan kasnije situacija s vatrom je izmakla kontroli i oko 4000 ljudi je iz kuća i domova pred vatrom pobjeglo na plažu i na brodove i sad su zarobljeni.

- Čuli smo eksplozije, plinske boce lete u zrak. Mi čekamo, ali bojim se da ćemo morati u more. Imamo pojase za spašavanje - rekao je jedan od stanovnika australskim medijima koji izvještavaju iz vatrenog obruča.

Osim u New South Walesu, požari haraju i pokrajinom Victorijom u kojoj nema podataka za još četiri osobe, no tamošnje vlasti nisu dale dodatne informacije.

Dosada je u požarima u Australiji u kojima je izgorjelo više od četiri milijuna hektara šuma potvrđena smrt devet osoba.