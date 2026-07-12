VATRENA APOKALIPSA Evo kako izgleda Korčula nakon strašnih požara. Zemlja je spaljena...

U subotu poslijepodne buknuo je veliki požar na Korčuli. Kasnije i još jedan koji se spojio s prvim pa su vatrogasci iz cijele Hrvatske krenuli u ispomoć. Pomogla je i kiša pa su stavili požar pod kontrolu, ali izgorjelo je oko 550 hektara trave, raslinja i borove šume.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto vatrogasci
Foto vatrogasci
Foto vatrogasci
Foto vatrogasci
Foto vatrogasci
Foto vatrogasci
Foto vatrogasci
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata