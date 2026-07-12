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FOTO UŽASA

VATRENA APOKALIPSA Evo kako izgleda Korčula nakon strašnih požara. Zemlja je spaljena...

U subotu poslijepodne buknuo je veliki požar na Korčuli. Kasnije i još jedan koji se spojio s prvim pa su vatrogasci iz cijele Hrvatske krenuli u ispomoć. Pomogla je i kiša pa su stavili požar pod kontrolu, ali izgorjelo je oko 550 hektara trave, raslinja i borove šume.
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Korčula: Jutro na požarištu izmeďu Smokvice i Blata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 1

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