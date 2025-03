Vatrena stihija u Sjevernoj Makedoniji: Dvoje ozlijeđenih je na liječenju u Zagrebu

Dvoje ozlijeđenih u požaru u diskoklubu u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji prevezeno je jutros na liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, priopćeno je u utorak ujutro iz te bolnice, dok se prijevoz preostalo dvoje pacijenata očekuje danas. Dvoje pacijenata zaprimljenih jutros na Traumi imaju opekline i inhalacijske ozljede dišnih puteva, tako da su osigurani respiratori za mehaničku ventilaciju. Uz njih, još dvoje ozlijeđenih pacijenata iz Kočana tijekom dana trebali bi stići na liječenje u Zagreb, a premijer Andrej Plenković jučer je rekao kako je dogovoreno s makedonskim vlastima da helikopteri HV-a danas prevezu ostale pacijente.

U akciji pomoći zadatak liječenja ozlijeđenih Makedonaca povjeren je Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje se će se prvo definirati opsežnost opeklina i ozljeda ostalih tjelesnih funkcija s obzirom na to da su preživjeli tešku psiho-fizičku traumu.

Za mjesto liječenja odabrana je Klinika za traumatologiju jer ima Zavod za opekline, izdvojeni odjel za opekline sa posebnom operacijskom salom i jedinicom za intenzivno liječenje. Tamo je i Banka tkiva gdje se uzgajaju kožni transplantati nužni kod teških opeklina.

O zdravstvenom stanju pacijenata te njihovu daljnjem tijeku liječenja izvijestit će liječnici u 11 sati, na konferenciji za novinare ispred bolnice.

U požaru u noćnom klubu Kočanima, koji je planuo u nedjelju rano ujutro, poginulo 59 mladih ljudi, a više od 150 ih je ozlijeđeno.

Nekoliko desetaka teško ozlijeđenih osoba prevezeno je ili se priprema za transport u susjedne zemlje, uključujući Bugarsku, Grčku, Srbiju, Hrvatsku i Tursku, priopćile su vlasti Sjeverne Makedonije.

- Očekujem kod ovih pacijenata, s obzirom na mehanizam nastanka ozljede, a to je požar, da će biti nekih dodatnih ozljeda lokomotornog sustava, možda uslijed eksplozije, stampeda, bilo je puno ljudi. Također očekujem da će pacijenti imati i opekline dišnog puta, tzv. inhalacijsku ozljedu, s obzirom na to da se požar dogodio u zatvorenom prostoru. Sve nam to implicira da će se raditi o teškim opeklinama - rekla je Tihana Magdić Turković, voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja KBC Sestre milosrdnice za HRT.

U bolnici će o zdravstvenom stanju pacijenata te njihovom daljnjem tijeku liječenja izvijestiti u 11 sati.