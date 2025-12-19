Vatreni baby boom u Našicama: Vatrogascima stiglo osam beba!

Kroz desetljeća se u Slavoniji razvijala tradicija da se djecu učlanjuje u Dobrovoljna vatrogasna društva. Svojevremeno su seoski DVD-ovi bila jedina mjesta zabavnih događaja za djecu i mlade. Okupljali su ih kako bi im usadili važnost brige za društvo u kojem žive i osvijestili problem požara. Tako su generacije i generacije slavonske djece stasale uz male vatrogasne aparate, crvene vatrogasne kape, šmrkovima vodom špricajući po maloj zapaljenoj vatrici.

Tu je, dakako, bilo i puno zabave, sendviča, plesanja i raznih drugih aktivnosti, kako za male, tako za velike. Danas su DVD-ovi puno ozbiljniji, no i dalje primaju 'male' članove i povremeno im prirede sličnu zabavu. U tome prednjače DVD-ovi na širem području Našica, a posebno Javna vatrogasna postrojba Našice čiji su se profesionalni vatrogasci pobrinuli da djece u vatrogastvu ne nedostaje. Naime, unazad nekoliko godina u toj je javnoj vatrogasnoj postrojbi pravi baby boom.

Stiglo nam je osam beba

"Imamo 20 zaposlenih vatrogasaca i 19-toro djece mlađe od 15 godina, a još toliko starijih. U razmaku od samo 11 mjeseci na svijet je stiglo osam beba, među njima i jedne blizanke. A u veljači treba stići još jedna beba. Isti baby boom smo imali i prije sedam godina. Svi smo time oduševljeni jer smo u postaji svi zapravo kao jedna obitelj, radujemo se jedni za druge" kaže zapovjednik JVP Našice Danijel Matković koji je otac troje djece, ali već i djed.

JVP Našice osnovana je 2012. godine s članovima tadašnjeg DVD-a koji su bili nešto stariji. Postrojba se popunila zapošljavanjem mladih vatrogasaca koji su tada bili dečki od 25 godina. Veoma brzo dogodilo se neminovno. Oženili su se i dobili djecu. U godinu dana postrojbu je osnažilo sedmoro djece i tada je, 2018. godine, zabilježen prvi vatrogasni baby boom.

"Svima nam je to bilo zabavno pa su se dečki dogovorili, dali izraditi bebama iste bodije na kojima je pisalo 'Moj je tata vatrogasac, a koja je tvoja supermoć?', i zajedno su se fotografirali kod vatrogasnih vozila. Ove godine se to ponovilo, samo smo sada dobili osam beba i dečki su se opet organizirali za fotografiranje, naravno i s mamama. Ovoga puta na majicama im piše 'Tata gasi požar, ja palim srca'.

Foto: privatna arhiva

'Organiziramo i Svetog Nikolu'

Zanimljivo je i što su vatrogasac Darko i njegova supruga Tajana na obje slike jer su oba puta dobili dijete" govori zapovjednik postrojbe dodajući kako kolektiv, dakako, brinu o djeci pa im svake godine organiziraju dolazak Svetog Nikole i darivanje.

"Osim što smo zaposleni u JVP Našice, svi smo i članovi nekog od lokalnih DVD-ova s kojima inače surađujemo pa se uvijek dogovorimo gdje će biti organiziran Sveti Nikola. Svi u tome uživamo jer se na tim okupljanjima druže i djeca i vatrogasci i naše supruge" kaže Matković.

Inače, JVP Našice tijekom godine ne radi samo na bebama, nego jednako predano gase i požare te jure na sve intervencije na kojima je potrebna njihova pomoć.

"U nekakvim uobičajenim godinama imamo oko 150 intervencija godišnje, no u ekstremnim je znalo biti i 350. Uglavnom su to veći ili manji požari, otvaranje stanova, intervencije kod prometnih nesreća, ali i ispomoć drugim DVD-ovima, pa i županijama. Također sudjelujemo u gašenju požara u priobalju tijekom ljetnih mjeseci" govori zapovjednik dodajući kako je samo u ovom slučaju baby booma sretna okolnost što su vatrogasci u JVP sve muškarci.

Zajedničke fotografije ponosnih vatrogasaca i njihovih novih članova obitelji ostat će kao simpatična uspomena, ali možda i poticaj novom naraštaju da i oni krenu tatinim stopama. Čestitamo sretnim roditeljima, a 'vatrogasnim' bebama Sari, Franu, Noelu, Ivanu, Nikši, Doris i blizankama Mili i Tei želimo sretno i mirno djetinjstvo.