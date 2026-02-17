Vatrogasci su oglasili svoj kamion Opel Blitz iz 1972. Koriste ga od 2000. kad je stigao iz Vatrogasne postrojbe u Grazu. Njime su prošli 'bezbroj' intervencija, no sad je u mirovini
Vatrogasac Blitz ponosno ide u mirovinu: 'To je bio naš prvi kamion, nikad nas nije ostavio'
Iskreno, teško mi je o ovome i pričati. Ja, da imam novca, kupio bih ga i restaurirao. Takvo vozilo je danas iznimno rijetko, počeo je tako priču Davor J., vatrogasac DVD Umag, koji je svoju karijeru gradio uz vatrogasni kamion Opel Blitz.
