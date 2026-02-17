Obavijesti

News

OLDTIMER DVD-a UMAG PLUS+

Vatrogasac Blitz ponosno ide u mirovinu: 'To je bio naš prvi kamion, nikad nas nije ostavio'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Vatrogasac Blitz ponosno ide u mirovinu: 'To je bio naš prvi kamion, nikad nas nije ostavio'
Foto: DVD Umag

Vatrogasci su oglasili svoj kamion Opel Blitz iz 1972. Koriste ga od 2000. kad je stigao iz Vatrogasne postrojbe u Grazu. Njime su prošli 'bezbroj' intervencija, no sad je u mirovini

Admiral

Iskreno, teško mi je o ovome i pričati. Ja, da imam novca, kupio bih ga i restaurirao. Takvo vozilo je danas iznimno rijetko, počeo je tako priču Davor J., vatrogasac DVD Umag, koji je svoju karijeru gradio uz vatrogasni kamion Opel Blitz.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'
PRATITE NA 24SATA

Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Pojavila se snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Kako doznajemo, s njim su i policajci
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?
DETALJI TRAGEDIJE

Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?

Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume. U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026