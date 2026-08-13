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DRAMA NA BRAČU

Vatrogasac iz srca požara za 24sata: ‘Ovo mi je bio jedan od najtežih požara do sada...’

Piše Luka Safundžić,
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Vatrogasac iz srca požara za 24sata: ‘Ovo mi je bio jedan od najtežih požara do sada...’
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Foto: Privatni album
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U noći buknulo na području Pučišća. Stipe i kolega u kombiju se našli usred vatre

Upali smo u požarište. Susretali smo se s ovakvim požarima, ali mislim da je ovo jedan od najtežih, rekao nam je vatrogasac Stipe Marinković opisujući noćnu intervenciju na Braču, gdje se u jednom trenutku s kolegom našao u vatrogasnom kombiju usred vatrene stihije. Požar je izbio oko 2.30 sati na području Pučišća, a vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu.

- Na južnoj strani požarišta tražili smo pristupne ceste pa smo upali u požarište - kaže Marinković.

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Požar na Braču VIDEO
Požar na Braču | Video: čitatelj/24sata

Ipak, intervencija je završila bez ozlijeđenih.

- Svaka intervencija donosi mnoga iznenađenja, tako je i sad bilo, ali sve je prošlo dobro. Ne mislimo o tome je li nas strah dok smo na intervenciji, mislimo kako ćemo djelovati. Svaka intervencija nosi opasnost, ali mislimo na sebe pa na ostale kolege - dodaje.

Na požarištu je bilo angažirano ukupno 97 vatrogasaca s 28 vozila - s Brača, pripadnici JVP-a Split te županijske snage s kopna. U pomoć zemaljskim snagama uključena su i četiri kanadera.

Unatoč dojmu da je ove godine velikih požara manje, požara zapravo ima više, otkrio je zapovjednik Tucaković. Do 10. kolovoza u Hrvatskoj su zabilježena 8832 požara, 7,6 posto više nego u istom razdoblju lani. Opožarena površina porasla je čak 75 posto, na 9646 hektara. Požara raslinja bilo je 3897, odnosno 23,4 posto više, a broj požara na otvorenom porastao je 13 posto, s 4933 na 5574.

- Ima požara, ima ih čak i više. Svakodnevno brzo ugasimo mnogo njih, uhvatimo ih na početku i ne dozvolimo da prerastu u veliki požar - rekao je Tucaković.

BORBA TRAJE SATIMA U SRCU BUKTINJE Pogledajte snimku supetarskih vatrogasaca
U SRCU BUKTINJE Pogledajte snimku supetarskih vatrogasaca

Kao primjer navodi četiri požara tijekom jedne noći koje su ugasili prije većeg širenja.

Na priobalju je broj požara raslinja veći oko 24 posto nego lani, a opožarena površina veća je oko 73 posto. Među većim ovogodišnjim požarima bio je onaj na području Slunja, koji je zahvatio oko 100 hektara. U Dubrovniku su vatrogasci tijekom noći sami ugasili požar na oko 6000 četvornih metara.

Broj požara na objektima gotovo je nepromijenjen, 2569, a požara prometnih sredstava bilo je 689, dva posto manje. U požarima su do 10. kolovoza smrtno stradale 23 osobe, jednako kao lani, a ozlijeđenih je 145, gotovo 23 posto više. Među njima su 24 vatrogasca. Zračne snage angažirane su 104 puta, gotovo 80 posto više nego lani, a zrakoplovi su kumulativno imali 273 djelovanja na požarima, prema 152 u istom razdoblju 2025.

- Brza je reakcija, odmah su svi na nogama. Upute i zapovijedi su izdane, provode se ophodnje i sve što radimo usmjereno je na maksimalni oprez - poručuje Tucaković.

Takvu pripravnost, dodaje, treba zadržati još nekoliko dana, dok ne popuste velike vrućine. 

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