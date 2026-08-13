Vatrogasac iz srca požara za 24sata: ‘Ovo mi je bio jedan od najtežih požara do sada...’

Upali smo u požarište. Susretali smo se s ovakvim požarima, ali mislim da je ovo jedan od najtežih, rekao nam je vatrogasac Stipe Marinković opisujući noćnu intervenciju na Braču, gdje se u jednom trenutku s kolegom našao u vatrogasnom kombiju usred vatrene stihije. Požar je izbio oko 2.30 sati na području Pučišća, a vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu.

- Na južnoj strani požarišta tražili smo pristupne ceste pa smo upali u požarište - kaže Marinković.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na Braču | Video: čitatelj/24sata

Ipak, intervencija je završila bez ozlijeđenih.

- Svaka intervencija donosi mnoga iznenađenja, tako je i sad bilo, ali sve je prošlo dobro. Ne mislimo o tome je li nas strah dok smo na intervenciji, mislimo kako ćemo djelovati. Svaka intervencija nosi opasnost, ali mislimo na sebe pa na ostale kolege - dodaje.

Na požarištu je bilo angažirano ukupno 97 vatrogasaca s 28 vozila - s Brača, pripadnici JVP-a Split te županijske snage s kopna. U pomoć zemaljskim snagama uključena su i četiri kanadera.

Unatoč dojmu da je ove godine velikih požara manje, požara zapravo ima više, otkrio je zapovjednik Tucaković. Do 10. kolovoza u Hrvatskoj su zabilježena 8832 požara, 7,6 posto više nego u istom razdoblju lani. Opožarena površina porasla je čak 75 posto, na 9646 hektara. Požara raslinja bilo je 3897, odnosno 23,4 posto više, a broj požara na otvorenom porastao je 13 posto, s 4933 na 5574.

- Ima požara, ima ih čak i više. Svakodnevno brzo ugasimo mnogo njih, uhvatimo ih na početku i ne dozvolimo da prerastu u veliki požar - rekao je Tucaković.

Kao primjer navodi četiri požara tijekom jedne noći koje su ugasili prije većeg širenja.

Na priobalju je broj požara raslinja veći oko 24 posto nego lani, a opožarena površina veća je oko 73 posto. Među većim ovogodišnjim požarima bio je onaj na području Slunja, koji je zahvatio oko 100 hektara. U Dubrovniku su vatrogasci tijekom noći sami ugasili požar na oko 6000 četvornih metara.

Broj požara na objektima gotovo je nepromijenjen, 2569, a požara prometnih sredstava bilo je 689, dva posto manje. U požarima su do 10. kolovoza smrtno stradale 23 osobe, jednako kao lani, a ozlijeđenih je 145, gotovo 23 posto više. Među njima su 24 vatrogasca. Zračne snage angažirane su 104 puta, gotovo 80 posto više nego lani, a zrakoplovi su kumulativno imali 273 djelovanja na požarima, prema 152 u istom razdoblju 2025.

- Brza je reakcija, odmah su svi na nogama. Upute i zapovijedi su izdane, provode se ophodnje i sve što radimo usmjereno je na maksimalni oprez - poručuje Tucaković.

Takvu pripravnost, dodaje, treba zadržati još nekoliko dana, dok ne popuste velike vrućine. 