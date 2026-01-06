VIDEO Luda akcija u Zvorniku: Vatrogasac sjeo u Golf ostavljen u rijeci i sam ga izvezao van!

Nesvakidašnja intervencija zabilježena je u Zvorniku u BiH nakon što je putnički automobil, zbog rasta vodostaja završio u rijeci.

Zbog otežanih uvjeta i nabujale vode na teren su brzo stigle vatrogasne ekipe, a onda – šok!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:49 Spašavanje automobila | Video: Info Birač

Vatrogasac Rade Šakotić bez puno razmišljanja sjeo je u Volkswagen Golf koji je bio u vodi, upalio motor i samostalno ga izvezao iz riječnog korita, navodi portal Info Birač.

Srećom, u cijelom događaju nije bilo ozlijeđenih, a ova hrabra akcija već se prepričava kao prava vatrogasna legenda.