Obavijesti

News

Komentari 2
RADE POSTAO HEROJ

VIDEO Luda akcija u Zvorniku: Vatrogasac sjeo u Golf ostavljen u rijeci i sam ga izvezao van!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Luda akcija u Zvorniku: Vatrogasac sjeo u Golf ostavljen u rijeci i sam ga izvezao van!
2
Foto: Info Birač

Srećom, u cijelom događaju nije bilo ozlijeđenih, a ova hrabra akcija već se prepričava kao prava vatrogasna legenda zbog neuništivog BiH Golfa

Nesvakidašnja intervencija zabilježena je u Zvorniku u BiH nakon što je putnički automobil, zbog rasta vodostaja završio u rijeci.

Zbog otežanih uvjeta i nabujale vode na teren su brzo stigle vatrogasne ekipe, a onda – šok!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spašavanje automobila 01:49
Spašavanje automobila | Video: Info Birač

Vatrogasac Rade Šakotić bez puno razmišljanja sjeo je u Volkswagen Golf koji je bio u vodi, upalio motor i samostalno ga izvezao iz riječnog korita, navodi portal Info Birač

Srećom, u cijelom događaju nije bilo ozlijeđenih, a ova hrabra akcija već se prepričava kao prava vatrogasna legenda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Europa je odgovorila Trumpu
IZ MINUTE U MINUTU:

Europa je odgovorila Trumpu

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura
"HRVATSKA SENZACIJA"

Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura

Malo je poznato da je jedan od najodlikovanijih heroja u povijesti te postrojbe bio Hrvat - Ivica Jerak, mladić iz malog Debeljaka pokraj Zadra, čiji je životni put postao američka legenda.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026