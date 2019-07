Vatrogasci heroji: Buktinju smo zaustavili 300 metara od kluba

Više od 60 vatrogasaca i tri kanadera uspjeli su ugasiti požar koji je oko 1 sat buknuo u šumi kraj plaže Zrće na otoku Pagu.

Buktinja je bila duplo viša od stabala, a olujna bura nosila je vatru na klub Kalypso. Obranili su ga u zadnji tren.

Sama misao o požaru na Zrću već je bila otegotna okolnost. Gorjela je relativno neodržavana šuma i prijetila je naselju. Vatru smo zaustavili na 300 metara od jednoga kluba, rekao je Hrvoje Ostović, ličko-senjski županijski vatrogasni zapovjednik.

Problem je bio što se na popularnoj turističkoj plaži Zrće nalazilo oko 10.000 ljudi, koji su došli na festival Fresh Island te u noćne klubove Papaja i Kalypso. Morali su ih evakuirati zbog snažne bure koja je mijenjala smjer puhanja. Iako su krenuli gasiti vatru, pomoć su ljudi tražili i preko društvenih mreža. Oko 2.30 sati poslali su apel iz kluba Kalypso.

- Kalypso je ugrožen vatrom! Tko god može, molimo da dođe pomoći da se obrani klub - stajalo je u objavi. Zabava je naglo stala te su svi morali pobjeći. U roku od 10 minuta ljude su uputili na drugu plažu, a potom autobusima sa Zrća. Vatrogasci su doslovno s plaže gasili požar i tako ga spriječili da se uopće približi klubovima. Vatra je u jednom trenutku stigla čak i do trafostanice, no spasili su i nju. Gasiteljima iz Novalje u pomoć su stigle dodatne snage iz Zadarske županije DVD-a Pag, Kolan, Povljana, JVP Zadar, Državna vatrogasna intervencijska postrojba Zadar i DVD Ražanac, a tijekom jutra stigle su i dodatne snage iz Ličko-senjske županije, županijski vatrogasni zapovjednik, JVP Senj, DVD-i Otočac i Brinje.

- Već kad je požar bio u razbuktaloj fazi uočili smo veliki broj ljudi koji su bili smješteni u šumi - rekao je Ostović. Zbog toga su morali raditi i policajci koji su pomogli oko evakuacije.

- Možete misliti kako je izgledalo, noć, puše bura, požar bukti, a onda smo uspjeli mlade ljude evakuirati, najprije na susjednu plažu, gdje nema šume, a nakon toga, kad se požar smirio, pred zoru kad su stigli kanaderi, krenula je evakuacija prema gradu Novalji - izjavio je jučer gradonačelnik Novalje Ante Dabo. Pohvalio je vatrogasce na požrtvovnosti, ali i cijeli otok, koji je pokazao solidarnost. Nakon gotovo pet sati gašenja u noći, s dolaskom zore vatrogasci su se uspjeli pregrupirati. Iznad njihovih glava, oko 6 sati, proletjela su dva kanadera.

- Odmah po dolasku na požarište vidjeli smo kako se požar razvijao od Zrća u smjeru Novalje. Rasplamsao se preko ceste koja vodi prema Novalji i dobro je što smo stigli u tom trenutku jer smo ga tu i zaustavili. Nastavili smo gasiti i pomogli da ga vatrogasci stave pod kontrolu - istaknuo je kapetan posade kanadera, bojnik Tomislav Slavica. Oko 7 sati priključio im se i treći kanader. Zajedno su izbacili ukupno 470 tona vode.

- Umorni smo. Na terenu smo bili 12 sati bez prestanka. Šuma u Dalmaciji je cijenjena, a ovo je velika šteta - kaže Goran Podunavac iz DVD-a Novalja.

- Mi smo tu od jutra. Svako malo negdje tinja, čuvamo područje da se vatra ne vrati - ispričala su nam četiri vatrogasca iz DVD-a Pag. Ivana Orlića, Tonija Sabolića i Nenu Buljanovića zatekli smo na požarištu kraj plaže Caska. Pomagao im je kolega Željko Smojben iz Senja.

- S naprtnjačama idemo po rubovima i ručno gasimo vatru. Gasimo sat vremena pa se pola sata odmaramo i onda ispočetka - objašnjava nam mladi Orlić način rada. U DVD-u Novalja je bilo samo nekoliko dežurnih, ali kako kažu, ne žele preuzimati zasluge kolega.

- Poslao sam dečke kući da predahnu jer ne znamo što nas sve večeras može očekivati. I ja bih volio odspavati barem nekoliko sati - priznao je Tamarut.

Na terenu je bio i zamjenik ravnatelja policije Željko Prša, koji nije komentirao uzroke požara. Zasad je demantirana informacija o uhićenim piromanima.

Ogradama su razdvojili klub i šumu od plaže

Nadam se da su svi na sigurnom. Pokušajte ne udisati dim. Pokrijte nos i usta majicama i čime god možete, napisao je u noći požara britanski reper Luke Olanrewaju B Odunaike (21), poznatiji pod umjetničkim imenom Not3s.

Trebao je nastupiti na Zrću samo nekoliko trenutaka prije izbijanja požara, no organizatori su sve zaustavili. Na Zrću je trebao nastupati i slavni reper Micheal Ray Stevenson (29), kojeg javnost zna pod nadimkom Tyga. I njegov je nastup odgođen, zbog čega se nastavilo “prokletstvo” festivala Fresh Island. Naime, zbog orkanske bure je i 2016. otkazan nastup tad glavne zvijezde Chrisa Browna.

Oko 1 sat ljudi su ispred klubova uočili dim i narančastu buktinju koja se nazirala u borovoj šumi na samom kraju plaže Zrće, u smjeru plaže Caska.

- Nikad u životu nisam vidjela takvu vatru, gutala je sve pred sobom, strašno je bilo! Nisam se bojala sve do trena dok kolega nije rekao: ‘Kim, sve će nam izgorjeti’. Onda sam počela osjećati strah za život - ispričala je Kim Buneta (22), djevojka iz Rijeke koja radi u klubu Kalypso na Zrću.

Povukli su se i obavijestili zaštitare. Oni su evakuirali goste i postavili zaštitne ograde pa su tako fizički odvojili plamteću borovu šumu i klub s jedne strane, te ostatak plaže Zrće.

- Odjednom je vatra bila već kod backstagea iza kluba, u kojem je bilo sigurno 800 ljudi, ne računajući nas, osoblje. DJ je rekao da svi moraju van, na što se gosti prvi put nisu obazirali, ali kad je ponovio, ljudi su shvatili ozbiljno. Nevjerojatno, no panike uopće nije bilo, a pogotovo ne stampedo, što se moglo očekivati u takvoj situaciji - priča Kim. Zaposlenici su oko kluba napravili vodeni obruč, šmrkom su zalijevali sve kako bi spriječili požar na objektu, drugi su iz kluba iznosili opremu - pojačala, zvučnike, sve što se moglo spasiti. Partijaneri su čekali šest sati smirivanje požara te su zaposjeli obližnju benzinsku pumpu. Neki od njih su potražili alternativne putove prema Novalji.

Pješačili su do obližnjega Gajca, odakle su uz more dolazili do Novalje.

Uzrok je otvoreni plamen

Uzrok požara na Zrću je otvoreni plamen, ustvrdila je policija. Gotov je dio očevida nakon požara na Zrću. Policija smatra da je uzrok požara ljudski faktor.

- Požar je krenuo iz mjesta Caska, a još ne znamo da li je izazvan namjerno ili je netko samo bacio opušak - rekla nam je Maja Brozičević, glasnogovornica Policijske uprave Ličko-senjske.