Vatrogasci heroji iz Tuzle: Dali su sve od sebe da spase druge

Pripadnici službi donose boce s kisikom. Medicinari, ljekari iznose ozlijeđene. Ne smijem da pogledam. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašlju, povraćaju, jedva dolaze do daha… Oznojeni i sa pogledom koji nosi ponos, ali i iscrpljenost u hladnoj novembarskoj noći. Herojski. Dali sve od sebe, tako je opisao prizore nadljudske borbe s požarom u Domu umirovljenika u Tuzli fotoreporter Faruk Begtašagić te dodao kako nikada neće zaboraviti scene kojima je svjedočio.

Na naporu koji su uložili vatrogascima su zahvalili i predstavnici vlasti, a sami vatrogasci iz Tuzle na Facebooku su svojim kolegama zaželjeli brz oporavak.

U stravičnom požaru koji je izbio u utorak navečer poginulo je 11 ljudi, a više od 30 ih je ozlijeđeno. Među ozlijeđenima su i petorica vatrogasaca.

'Jedna vrlo teška i potresna intervencija'

Jasmin Jahić, čelnik Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla za "Avaz" je govorio o sinoćnjoj intervenciji u Domu penzionera u Tuzli i opisao teške trenutke kroz koje su prolazili hrabri vatrogasci, ali i svi ostali pripadnici službi koje su priskočile u pomoć.

- Nakon dojave o intervenciji u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci su izašli na lice mjesta i utvrdili da će biti potrebe za još vatrogasaca. Oni koji su bili slobodni pozvani su da se odazovu na posao. Kod ovakvih objekata je specifično jer imamo dosta korisnika koji su teško pokretni, odnosno nepokretni skroz. Naglasak je bio na evakuciji unesrećenih, a uporedo je gašen požar.

- Ovom prilikom bi se zahvalio našim kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji su nesebično pružili pomoć pri evakuaciji. Tu je bilo i medicinsko osoblje iz Službe hitne pomoći koje je na licu mjesta, po mojim saznanjima, uspješno na licu mjesta izvršilo reanimaciju u tri slučaja - kazao je Jahić.

Na jednom katu je bilo oko 30-ak štićenika, na drugom isto tako, pa je bilo potrebno evakuirati oko 60 štićenika.

- Naglasio bi da je desetak vatrogasaca zatražilo stručnu medicinsku pomoć, dok je pet zadržano na daljem medicinskom liječenju u bolnici u Slavinovićima. Njihovo stanje je stabilno, nadam se da će ubrzo biti pušteni na kućno liječenje.

- Jedva veoma teška intervencija, ali mi vatrogasci se uvijek pripremamo i vježbamo takve situacije. Konkretno, jednu vježbu smo imali na samom Domu penzionera tako da je ova intervencija rezultat toga - objasnio je Jahić.