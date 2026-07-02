Danas je vatra potpomognuta burom, koja je cijeli dan puhala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponovno digla na noge vatrogasce koji su do tada natapali rubne dijelove požarišta kojeg su gasili još od utorka
VATROGASCI NA NOGAMA Požar na Čiovu ponovno se aktivirao
Požar u Žednome na Čiovu koji je buknuo zadnjeg dana lipnja u dva se navrata aktivirao u četvrtak zbog čega su na terenu bili vatrogasci i dva kanadera koji su sanirali vatru, doznaje se večeras u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split.
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Brojni su se vatrogasci s operativnog područja Split, Trogir, Solin, Kaštela i Omiš od utorka navečer borili s vatrom koja je do sinoć progutala oko 100 hektara niskog raslinja i borove šume, a uz to je nastradalo i nekoliko poljskih objekata. Proteklih dana je na terenu bilo 150 vatrogasaca.
Požar u Žednome izbio je u utorak navečer nakon jakog nevremena praćenog vjetrom, kišom i tučom, a pretpostavka je da je za njega kriv grom. U jednom trenutku se vatra približila kućama, no gasitelji su ih obranili odbivši vatrene jezike koji su opasno prijetili privatnim objektima.
Danas je vatra potpomognuta burom, koja je cijeli dan puhala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponovno digla na noge vatrogasce koji su do tada natapali rubne dijelove požarišta kojeg su gasili još od utorka.
Prvu dojavu da ponovno gori u Žednome vatrogasci su dobili još jutros, oko 9.30 sati, dok se drugi put požar aktivirao oko 14.30 sati. U oba navrata su vatrogasci uspješno riješili požar koji, doduše, još uvijek nije proglašen lokaliziranim niti ugašenim. Taj je požar tijekom dana gasilo ukupno 67 vatrogasaca sa 22 vozila.
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