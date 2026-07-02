Obavijesti

News

Komentari 0
DIGLI DVA KANADERA

VATROGASCI NA NOGAMA Požar na Čiovu ponovno se aktivirao

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
VATROGASCI NA NOGAMA Požar na Čiovu ponovno se aktivirao
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Danas je vatra potpomognuta burom, koja je cijeli dan puhala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponovno digla na noge vatrogasce koji su do tada natapali rubne dijelove požarišta kojeg su gasili još od utorka

Požar u Žednome na Čiovu koji je buknuo zadnjeg dana lipnja u dva se navrata aktivirao u četvrtak zbog čega su na terenu bili vatrogasci i dva kanadera koji su sanirali vatru, doznaje se večeras u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split.

POGLEDAJTE GALERIJU:

18
Foto: Čitatelj 24sata

Brojni su se vatrogasci s operativnog područja Split, Trogir, Solin, Kaštela i Omiš od utorka navečer borili s vatrom koja je do sinoć progutala oko 100 hektara niskog raslinja i borove šume, a uz to je nastradalo i nekoliko poljskih objekata. Proteklih dana je na terenu bilo 150 vatrogasaca.

Požar u Žednome izbio je u utorak navečer nakon jakog nevremena praćenog vjetrom, kišom i tučom, a pretpostavka je da je za njega kriv grom. U jednom trenutku se vatra približila kućama, no gasitelji su ih obranili odbivši vatrene jezike koji su opasno prijetili privatnim objektima.

Foto: Čitatelj 24sata

Danas je vatra potpomognuta burom, koja je cijeli dan puhala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponovno digla na noge vatrogasce koji su do tada natapali rubne dijelove požarišta kojeg su gasili još od utorka.

Foto: Čitatelj 24sata

Prvu dojavu da ponovno gori u Žednome vatrogasci su dobili još jutros, oko 9.30 sati, dok se drugi put požar aktivirao oko 14.30 sati. U oba navrata su vatrogasci uspješno riješili požar koji, doduše, još uvijek nije proglašen lokaliziranim niti ugašenim. Taj je požar tijekom dana gasilo ukupno 67 vatrogasaca sa 22 vozila. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje
U SUDARU I FRKA PETEŠIĆ

FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju na Savskoj cesti gdje su ovih dana postavili žute barijere. Osim Plenkovića, u autu je bio i Zvonimir Frka Petešić
Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...
PROJEKT FRANC

Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...

Devet zgrada sa stanovima i poslovnim prostorima je pred dovršetkom na zemljištu bivšeg Kamenskog u Zagrebu. Cijena kvadrata je zbog opreme i lokacije i 10.000 eura. Jelavić je preuzeo manjinski udjel u tvrtki vlasnici
Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'
POTRES U VENEZUELI

Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'

Pretpostavlja se da mu je život spasila mala betonska zaštitarska kućica u kojoj se nalazio u trenutku potresa. Konstrukcija je tijekom urušavanja stvorila zaštitni prostor koji ga je sačuvao od oko 140 tona betona

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026