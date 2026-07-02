VATROGASCI NA NOGAMA Požar na Čiovu ponovno se aktivirao

Požar u Žednome na Čiovu koji je buknuo zadnjeg dana lipnja u dva se navrata aktivirao u četvrtak zbog čega su na terenu bili vatrogasci i dva kanadera koji su sanirali vatru, doznaje se večeras u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split.

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Brojni su se vatrogasci s operativnog područja Split, Trogir, Solin, Kaštela i Omiš od utorka navečer borili s vatrom koja je do sinoć progutala oko 100 hektara niskog raslinja i borove šume, a uz to je nastradalo i nekoliko poljskih objekata. Proteklih dana je na terenu bilo 150 vatrogasaca.

Požar u Žednome izbio je u utorak navečer nakon jakog nevremena praćenog vjetrom, kišom i tučom, a pretpostavka je da je za njega kriv grom. U jednom trenutku se vatra približila kućama, no gasitelji su ih obranili odbivši vatrene jezike koji su opasno prijetili privatnim objektima.

Foto: Čitatelj 24sata

Danas je vatra potpomognuta burom, koja je cijeli dan puhala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponovno digla na noge vatrogasce koji su do tada natapali rubne dijelove požarišta kojeg su gasili još od utorka.

Foto: Čitatelj 24sata

Prvu dojavu da ponovno gori u Žednome vatrogasci su dobili još jutros, oko 9.30 sati, dok se drugi put požar aktivirao oko 14.30 sati. U oba navrata su vatrogasci uspješno riješili požar koji, doduše, još uvijek nije proglašen lokaliziranim niti ugašenim. Taj je požar tijekom dana gasilo ukupno 67 vatrogasaca sa 22 vozila.