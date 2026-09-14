Vatrogasci: Požar u Kaštel Sućurcu lokaliziran

Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu, koji je buknuo u nedjelju u predvečernjim satima, tijekom noći je lokaliziran a na požarištu cijelu noć je dežuralo 16 vatrogasaca i šest vozila, izvijestili su u Županijskom vatrogasnom operativnom centru u Splitu ponedjeljak rano ujutro.

"Vatrogasci su uspjeli lokalizirati požar oko 21 sat, a tijekom noći nastavilo je dežurati 16 vatrogasaca i šest vozila," rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

Za vrijeme gašenja ovog požara, rekli su u Vatrogasnom centru, u jednom razdoblju bilo je angažirano 73 vatrogasaca iz Kaštel Sućurca i okolnih mjesta.

Ranije tijekom noći u DVD-u Mladost u Kaštel Sućurcu su rekli da su na tom požarištu lakše ozlijeđena dva vatrogasca.