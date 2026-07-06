Vatrogasci sanirali cijelu noć požarište kod Vinišća

Vatrogasci su tijekom noći sanirali požarište kod Vinišća u Splitsko- dalmatinskoj županiji, a radove na sanaciji nastavili su i u jutros, izvijestili su u ponedjeljak iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).

Sanacija požarišta nastavlja se na nakon što su vatrogasci ugasili požar koji je u subotu popodne, oko 15 sati, planuo u blizini objekata i zahvatio oko 10 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

Na intervenciji kod Vinišća sudjelovalo je 68 vatrogasaca s 18 vozila iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Marina, Trogir, Okruk, Slatine, Seget Vranjica, Kaštela, Gomilica, Mladost, Solin i Vranjic te javnih vatrogasnih postrojbi Podstrana, Split i Trogir.

U gašenju su bila angažirana i tri protupožarna zrakoplova: dva kanadera i jedan Air Tractor, na zadaći protupožarnog izviđanja.

Iz HVZ-a su izvijestili i da je lokaliziran požar koji je 30. lipnja planuo kod Žednoga na otoku Čiovu. Ondje je tijekom noći s 5. na 6. srpnja na čuvanju požarišta bilo angažirano devet vatrogasaca s dva vozila iz JVP-a Trogir.

Građane su pozvali na dodatan oprez i da u slučaju uočavanja dima ili požara odmah nazovu vatrogasce na broj 193.