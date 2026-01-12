Vatrogasci spasili mačića u Petrinji! Skidali su i kotač...

Vatrogasci JVP-a Petrinja danas poslijepodne spasili su jednog mačića.

Sve je započelo u 16.57 sati kad su vatrogasci JVP-a Petrinja zaprimili dojavu o mačiću koji je zamalo stradao u naletu vozila. U stanju potpunog šoka i straha, životinja je instinktivno potražila zaklon na prvom mjestu koje joj se učinilo sigurnim.

Sakrio se unutar kotača drugog parkiranog auta.

Radi sigurnog pristupa mačiću bilo je potrebno skinuti kotač vozila, a kad je spašen, prevezen je u veterinarsku stanicu na daljnju skrb.