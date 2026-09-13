Vatrogasci tijekom noći spasili brojne objekte, četiri kanadera od jutros gase vatru na Braču

Požar otvorenog prostora na području Ložišća na otoku Braču i dalje je aktivan, no nakon iznimno teške noći situacija na požarištu je jutros znatno bolja. Dio građana i turista izmješten je iz Osibove, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica u nedjelju.

Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta, a u jutarnjim satima angažirana su četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

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Požar je izbio 10. rujna na području Ložišća, a zbog jakog vjetra tijekom prethodne noći došlo je do njegovog aktivnog širenja prema jugozapadnom dijelu požarišta, sve do kuća na području uvala Duboka, Lučice i Osibova.

Zbog sigurnosti je dio građana i turista iz uvale Osibova prebačen na sigurno u Milnu. Evakuacija stanovništva službeno nije proglašena, no tijekom noći je dio ljudi koji su se zatekli na uvalama i plažama izmješten na sigurno. U njihovu zbrinjavanju sudjelovali su brodovi Lučke kapetanije, uključujući dva remorkera, pomorska policija te privatna plovila.

U 23:22 sati aktiviran je sustav SRUUK za područje općine Milna. Građanima je putem SMS poruke upućen poziv na oprez te praćenje uputa vatrogasaca i drugih žurnih službi.

Zbog požara je tijekom noći bila zatvorena i gradska zaobilaznica. Prema dostupnim informacijama, dvije osobe zadobile su lakše ozljede te su medicinski zbrinute. Među vatrogascima nema ozlijeđenih.

- Nakon iznimno teške noći, situacija je puno bolje. Vatrogasci su spasili velik broj objekata te pomagali kod izmještanja turista i stanovništva na sigurno. Zabilježeno je nešto oštećenja fasada i nadstrešnica. Prema dostupnim podacima, dvije osobe su lakše ozlijeđene. Ozlijeđenih vatrogasaca nije bilo - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Tucaković je istaknuo kako nakon jutrošnje smjene vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta.

Tijekom dana, 12. rujna, na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 177 vatrogasaca s 53 vozila s područja Splitsko-dalmatinske županije, IVP-a Split, Dubrovnik i Šibenik te dodatne vatrogasne snage iz Šibensko-kninske, Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije.

U pomoć zemaljskim snagama tijekom 12. rujna bilo je angažirano sedam protupožarnih zrakoplova - četiri Canadaira CL-415 i tri AirTractora.

Tijekom noći na požarištu su bila 223 vatrogasca sa 69 vatrogasnih vozila, dok su se istodobno provodile smjene vatrogasaca i upućivale dodatne snage iz Splitsko-dalmatinske županije.

Požar je i dalje aktivan, a njegovo gašenje dodatno otežava jaka bura, teško pristupačan teren te gusta vegetacija. Vatrogasne snage nastavljaju aktivno djelovati na požarištu, uz potporu zračnih snaga.

Građanima i turistima u blizini požarišta upućuje se poziv na poseban oprez, izbjegavanje prometnica i područja zahvaćenih požarom te strogo pridržavanje uputa svih žurnih službi, priopćeno je iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Ukupno je 227 osoba izmješteno u Supetar, Postira i Bol. Prema dosad dostupnim informacijama, dvije osobe lakše su ozlijeđene.