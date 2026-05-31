NESREĆA KOD MOČILA
Vatrogasci u Vrbovskom izvlačili vozača iz provalije: Helikopter ga prevezao u riječku bolnicu
Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 12 sati na ulazu u mjesto Močile. Vozač auta je u zavoj ušao neprilagođenom brzinom, odbio se od zaštitne ograde i sletio u provaliju. Helikopterom Hitne pomoći prevezli su ga u KBC Rijeka, a težina ozljeda još nije poznata - potvrdila nam je PU primorsko-goranska.
Na mjestu su intervenirali i vatrogasci iz Vrbovskog te pomogli u izvlačenju ozlijeđenog mladića. Izašli su na teren sa šest vatrogasaca i tri vozila.
Iz policije dodaju da je cesta D3 bila zatvorena za sav promet pola sata nakon nesreće.
