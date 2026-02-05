FOTO Vatrogasni zapovjednik u Kaštelima o poplavi: 'Imali smo više od 200 poziva u noći'

Vatrogasci su tijekom noći imali pune ruke posla. Do sada je odrađeno oko 30 intervencija ispumpavanja vode, a zaprimljeno je više od 200 dojava građana. Intervencije su se provodile prema prioritetima, a ispumpavanja su kratko trajala, ovisno o količini vode u pojedinim objektima. Najprije su sanirani objekti udaljeniji od mora. Drugo nije imalo efekta, jer bismo more ispumpavali u more, rekao je za HRT4 glavni vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.

Sredozemna ciklona koja je u srijedu zahvatila Hrvatsku izazvala je velike probleme diljem zemlje, a najdramatičnija situacija zabilježena je u Dalmaciji. Obilna kiša, neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine i orkansko jugo doveli su do poplava, prekida prometnih veza i odsijecanja otoka od kopna. Dok je na sjevernom Jadranu palo i više od sto litara kiše po četvornom metru, jug je na jugu zemlje izazvao potpuni kaos.

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. | Foto: Zvonimir Barisin

Posebno teško stanje zabilježeno je na području Kaštela, gdje je more poplavilo niže dijelove obale i objekte uz rivu. U Kaštelima su na terenu bili svi raspoloživi dobrovoljni vatrogasci koji su, kako ističe zapovjednik, ostavili svoje obitelji i domove kako bi pomogli sugrađanima. Grad su tijekom noći obilazile ekipe s četiri vozila i 15 vatrogasaca, a sanacija štete nastavila se kako su to vremenske prilike dopuštale.

Maretić je istaknuo kako se ne sjeća da je ikada ranije situacija bila ovakva. U samo sat i pol vremena vatrogasci su zaprimili oko 50 dojava o poplavama objekata na rivi svih sedam Kaštela. Kako je pojasnio, razina mora se znatno podigla zbog velike plime i jakog juga, što je vatrogascima znatno otežalo intervencije.

Dok su mogli ispumpavati vodu iz objekata koji su udaljeniji od obale, onima uz samu rivu nisu mogli pomoći sve dok se more ne povuče. Stanovnici su noć proveli braneći svoju imovinu vrećama s pijeskom i improviziranim barijerama.

Nevera je započela oko 20 sati, a pratilo ju je olujno jugoistočno nevrijeme s udarima vjetra koji su na mahove dosezali brzinu do 60 kilometara na sat. U kombinaciji s izraženom plimom, razina mora porasla je za više od 70 centimetara, što je bilo dovoljno da se more prelije preko obale. Na službenoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda na splitskom Marjanu zabilježen je udar juga od 131,4 kilometra na sat.

Kako je izvijestio premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade, razgovarao je s ministrima i županima o olujnom nevremenu koje je pogodilo Dalmaciju.

- Iskazali smo podršku, ukoliko bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći obali nakon ovog nevremena. Sugeriramo svima da budu oprezni danas i sutra, da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta. U nekim gradovima situacija je bila kritična - kazao je Plenković.

Foto: Zvonimir Barisin

Najveće probleme uzrokovao je spoj olujnog vjetra i izraženog niskog tlaka zraka, što je dovelo do ekstremne ciklonalne plime. Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora višu od 70 centimetara u odnosu na uobičajene vrijednosti, a vrhunac plimnog vala dogodio se između 18 i 21 sat. Meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a izmjerila je valove visoke i do osam metara.