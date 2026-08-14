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Kanaderi i Air Tractor gase vatru

Vatrogasni zapovjednik: 'Veliki požar kod Zadra do večeri bi trebao biti stavljen pod nadzor'

Piše HINA,
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Vatrogasni zapovjednik: 'Veliki požar kod Zadra do večeri bi trebao biti stavljen pod nadzor'
Foto: MORH/T. Brandt
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Vatra je zahvatila maslinike i borovu šumu, a stambeni objekti nisu ugroženi

Požar otvorenog prostora, koji je u petak oko 15 sati izbio između Žerave i Ninskih Stanova u Zadarskoj županiji, još je aktaivan, ali bi do večeri trebao biti stavljen pod nadzor, izjavio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

U gašenju vatre, koja je zahvatila velik prostor, uključeno je 67 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava sa šireg zadarskog područja i 20 vozila, dva kanadera i jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, dodao je Rudić.

Vatra je zahvatila maslinike i borovu šumu, a stambeni objekti nisu ugroženi.

Potvrdio je da je požar zadarskom gradskom naselju Bili Brig lokaliziran u 16.25, a vatrogasci će i dalje ostati na terenu i dežurati kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje požara.

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