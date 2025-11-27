Obavijesti

ORBAN U SRBIJI

Već traju razgovori: MOL bi mogao kupiti udio u NIS-u

Mađarski premijer Viktor Orban, koji se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem u četvrtak u Srbiji, rekao je da će u petak održati razgovore kako bi osigurao da Mađarska dobije dovoljno ruske sirove nafte i plina

Mađarski MOL mogao bi kupiti udio u srpskoj rafineriji NIS, koja je u ruskom vlasništvu, a razgovori o tomu su u tijeku, rekao je u četvrtak šef kabineta premijera Viktora Orbana.

Srbija treba pronaći kupca za tvrtku NIS koja je pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva. Sankcije su zaustavile isporuku sirove nafte iz hrvatskog naftovoda JANAF.

Beograd je upozorio da će se jedina srpska rafinerija nafte morati zatvoriti ovog tjedna, osim ako se ne odgode sankcije.

Mađarski premijer Viktor Orban, koji se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem u četvrtak u Srbiji, rekao je da će u petak održati razgovore kako bi osigurao da Mađarska dobije dovoljno ruske sirove nafte i plina, što bi joj omogućilo da opskrbi susjednu Srbiju sirovom naftom.

Orban nije rekao gdje ili s kim će razgovarati, nakon što su mediji prenijeli da će se mađarski premijer sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak u Moskvi. 

Orban je poručio još da bi Mađarska bila "zadovoljna" preuzimanjem uloge u srbijanskom NIS-u, dodavši da je Srbija ta koja odlučuje o budućnosti svoje rafinerije pogođene američkim sankcijama.

Njegov šef kabineta Gergely Gulyas rekao je ranije u četvrtak na brifingu da "bi mogla postojati prilika za normalnu tržišnu transakciju, ali ti su razgovori sada u tijeku". "Dozvolite mi da ponovim, u interesu je...NIS-a da nema više ruskog vlasništva".

"Jedna opcija je da MOL preuzme veću ulogu", rekao je Gulyas i dodao da je Mađarska "spremna razmotriti" pomoć u transakciji ako bude potrebno.

Vučić je rekao u utorak da će Beograd ruskim kompanijama Gazprom Neftu i Gazpromu, dati 50 dana da prodaju svoj udio u NIS-u ili će vlada preuzeti operacije i dati ponudu za njihov otkup.

Gazprom Neft drži 44,9 posto NIS-a, a Gazprom 11,3 posto. Vlasnički udio Srbije je 29,9 posto, a ostatak drže mali dioničari.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto rekao je u srijedu da će MOL u prosincu isporučiti Srbiji dva i pol puta više sirove nafte i goriva nego inače.

