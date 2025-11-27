Plenković: Hrvatska ni na jedan dan neće ostati bez struje, plina ili nafte. Bit ćemo sigurni....

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u četvrtak da Hrvatska energetskom strategijom želi osigurati više dobavnih pravaca tako da ni u jednom trenutku, ni u najvećoj energetskoj krizi, niti na jedan dan ne ostane bez struje, plina ili naftnih derivata.

"To se nije dogodilo i dogodit se neće", rekao je Plenković tijekom brojnih replika na prijedlog državnog proračuna za iduću godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Time je odgovorio SDP-ovom Mihaelu Zmajloviću koji je upozorio da Hrvatska uvozi 30 posto električne energije i da smo jedan od najvećih uvoznika struje.

Plenković je kazao da je njihova energetska strategija, za razliku od vlada prije, bila prije svega da Hrvatska osigura više dobavnih pravaca i da nikada ni u jednom trenutku, ni u najvećoj energetskoj krizi, ne ostane niti na jedan dan bez struje, plina niti bez naftnih derivata.

Upozorio je da je cijela Europa ovisna o fosilnim gorivima koja dolaze iz drugih dijelova svijeta - više od 90 posto nafte, više od 75 posto plina, više od 60 posto ugljena.

"Hrvatska će biti energetski sigurna, a učinili smo da energija bude priuštiva za građane, gospodarstvo i institucije", rekao je.

Hrvatska je jedna od četiri članice EU koje imaju reguliran femicid

Radu Borić (Možemo!) zanimalo je što će vlada unaprijediti vezano uz borbu protiv nasilja nad ženama, a premijer je odgovorio da je to jedan od najgorih fenomena koji postoji. Istaknuo je kako niti jedna zemlja nije tako postrožila zakonski okvir te smo jedna od četiri članice EU koje imaju reguliran femicid.

Uz to, nitko nije napravio funkcionalan protokol između svih resora da se žrtvu nasilja prati od trenutka kada se ono dogodi pa do svih ostalih faza. Uz to, imaju i tijesnu suradnju s udrugama koje o položaju žrtve nasilja znaju više nego i jedan resor.

"Neće stati pomoć žrtvama", istaknuo je.

SDP-ovog Damira Barbira zanimalo je kako misli osigurati dugoročnu održivost proračuna ako mirovinski sustav svake godine mora biti saniran proračunskim transferima od 40 posto, a Plenković je izrazio zadovoljstvo što sada udio novaca koji se uplaćuju iz doprinosa da bi se platile mirovine iznosi 65 posto.

Nije realno da dođemo u situaciju da to bude 100 posto, kazao je.

Na upit Urše Raukar Gamulin (Možemo!) može li se očekivati da Vlada kontinuirano financira restauraciju audio-vizualne građe na HRT-u i u arhivu jer prijeti bespovratna propast, Plenković je rekao da ministrica kulture i medija i ministar financija imaju zadatak pronaći način kako da se arhiva riješi.

Najavio je da će se u vrijeme pred nama naći sredstva i za to.

Na upit DP-ovog Tomislava Josića, rekao da je Vlada uvijek pomagala svakom sektoru, pa tako i poljoprivredi.

Istaknuo je da će u pregovorima o novom europskom sedmogodišnjem proračunu voditi računa o potrebi naše poljoprivrede i nastojati izbalansirati najbolji rezultat.