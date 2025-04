Već troje ljudi bilo u bolnicama zbog ugriza poskoka: 'Nažalost, serum smo primorani uvoziti...'

S dolaskom toplog vremena u prirodu su izašle zmije, dok su ujedno i ljudi aktivniji te odlaze, primjerice, u branje šparoga. U KBC-u Split je u posljednjih mjesec dana hospitalizirano troje ljudi zbog ugriza poskoka, dok je jedan pacijent ambulantno obrađen.

To su u bolnici potvrdili za Slobodnu Dalmaciju, a kako zmijski otrov može djelovati na ljudski organizam, pitali smo dr. Zorana Barušića, zamjenika ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". I u Zaraznoj, koja je na kontinentu, svake godine imaju sporadične slučajeve ljudi koje je ugrizla zmija.

- Reakcija prvo ovisi o tome je li zmija ugrizla golu, nezaštićenu kožu ili je ugriz bio preko odjeće ili obuće. Lokalne reakcije mogu uključivati crvenilo, krvarenje na oteklini, promjenu boje kože ili pojavu mjehurića, a učinak na meka tkiva može biti takav da se pojavi i opasnost od gubitka ekstremiteta. Sistemski simptomi su mučnina, povraćanje, tahikardija, pad tlaka, poremećaji svijesti i općenito neurološke manifestacije. Važno je ostati pribran, skinuti sve što može stezati ugrizeni dio tijela i što prije pozvati hitnu medicinsku pomoć - tumači dr. Barušić.

Dodaje i da je ključno ostati priseban te da nikako ne bi trebalo činiti ono što mnogi ljudi krivo misle da je dobro - podvezivati mjesta iznad ugriza, rezati ugriz ili isisavati otrov. Ključno je doći do liječnika i što prije primiti serum, a idealno vrijeme je unutar četiri sata od ugriza. Naravno, sve to mora biti pod strogom liječničkom kontrolom jer protuotrovi, ili konjski serumi, što im je poznatiji naziv u široj javnosti, nisu bezazleni i mogu izazvati alergijske reakcije, koje pak sa sobom mogu donijeti anafilaktički šok. Zagrebačka Klinika za infektivne bolesti ima dovoljnu količinu seruma i solidarno pomažu i drugim zdravstvenim ustanovama kojima zatreba protuotrov. Serumi se u Hrvatsku uvoze, s obzirom na to da nema domaće proizvodnje koja je nekad postojala u zagrebačkom Imunološkom zavodu.

- U tijeku je revitalizacija proizvodnje Imunološkog zavoda i još ne proizvodimo zmijski antitoksin - rekli su nam u Imunološkom zavodu.

Upitali smo i u KBC-u Rijeka je li u posljednje vrijeme bilo slučajeva ugriza zmija te su nam odgovorili da ove godine još nije bilo potrebe ni za jednom dozom protuotrova. Bolnica trenutačno raspolaže s 11 bočica antitoksina protiv otrova zmija, a sve količine podrijetlom su iz uvoza. Slično je i u OB-u Pula - nije još bilo slučajeva ugriza i na raspolaganju u bolnici je devet bočica uvoznog seruma