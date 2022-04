'Većina koju čine Plenković, Šimpraga i SDP-ov HNS odvlači nas u anacionalnom smjeru'

Sutra obilježavamo Praznik rada i obljetnicu VRO Bljesak. Nakon toga u ponedjeljak obilježavamo masakr 12 redarstvenika u Borovu Selu. Zašto spominjem ove događaje? Zato što je, nažalost, u četvrtak 5. svibnja u Saboru na dnevnom redu konačni prijedlog Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. Ova se dva datuma, kao da je sudbina htjela, u vrlo lošem kontekstu

nadovezuju na to što će se dogoditi u četvrtak u Saboru, istaknuo je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava naglasivši kako uvođenje eura neminovno dovodi do porasta cijena u svakoj državi koja ga je uvela i to na razini od dva do 2,5 posto.

'Uvođenje eura je zadnje što Hrvatskoj u ovom trenu treba, to je suprotno od smjera Franje Tuđmana'

- U kontekstu ovih događanja i nestabilnosti prisutnih na svjetskim tržištima, inflacije i gospodarske krize, to je zadnje što Hrvatskoj u

ovom trenutku treba. Pozivam Vladu i saborsku većinu da dobro promisle jer ako dobro promisle, odustat će od nakane koju imaju i koju će demonstrirati idućih dana kroz izglasavanje ovoga zakona u Saboru. Iz domene povijesti suverenizma, vođenja države, konteksta Bljeska i Borova Sela, moram povući jednu analogiju - ljudi koji su se borili za hrvatsku državu, borili su se za suverenu i

samostalnu Republiku Hrvatsku - istaknuo je naglasivši kako uvođenjem eura Hrvati gube svoj nacionalni osjećaj i nacionalnu bit.

- Sutra i prekosutra ćemo obilježiti hrvatske vojnike, policajce i njihovu žrtvu, sjetiti se te žrtve koju su dali za uspostavu suverene države, da bi u četvrtak u Saboru imali točku dnevnog reda gdje se te iste suverenosti odričemo. Činjenica je da uvođenje eura znači gubitak monetarne suverenosti RH i da to predstavlja koncept koji je toliko daleko od onoga što su hrvatski branitelji, na čelu s Franjom Tuđmanom, zastupali - suverenu hrvatsku državu, članicu Europske unije - rekao je predsjednik Domovinskog pokreta, koji smatra da ovaj korak ide u suprotnom smjeru od smjera Franje Tuđmana.

- Ovaj korak vodi Hrvatsku u jednu novu državnu zajednicu, naglašavam državnu zajednicu, nasuprot zajednici suverenih država, a znamo što su hrvatskom narodu i Hrvatskoj donosile državne zajednice, gdje Hrvati gube onaj svoj nacionalni osjećaj, nacionalnu bit i euro je, nažalost, jedan korak u tome smjeru - dodao je naglasivši kako je četvrtak žalostan dan za Hrvatsku.

'Većina koju čine Plenković i njegov HDZ s Anjom Šimpragom i HNS-om će nas odvući u anacionalnom smjeru'

- Kad bude izglasavanje, vidjet ćemo tko gdje stoji. Nažalost, činjenica je da moramo posvjedočiti da je hrvatski narod odabrao većinu koja vlada u RH, većinu koju čine Andrej Plenković i njegov HDZ s Anjom Šimpragom i najvjernijim koalicijskim partnerom SDP-a HNS-om. To su koalicijski partneri koji će nas odvući u anacionalnom smjeru, u smjeru nove zajednice država - poručio je Penava.

Naglasio je kako Česi svoju krunu nisu dali.

- I trebamo se zapitati zašto. Znamo što Nijemci misle o njemačkoj marki i koliko je tu bilo debata i dan danas žalovanja za tim. Jasno je da se iza toga nalazi sukob, suverenistički koncept i globalistički koncept. Svjedoci smo da je globalizam doživio svoj potop s ovim ratovima, isključenjem Kine, koja sad umjesto strateškog partnera postaje strateški protivnik, i polako povratak u svoje granice da li nacionalnih država, da li zajednica. Ja sam uvijek za to da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Naravno, postoje ljudi koji nisu skloni tome, no hrvatska iskustva sa zajednicama i stranim centrima moći iz kojih se upravlja su vrlo loša. Jedino mi ta logika ima smisla ako smo sami toliko loši gospodari, a držim da u proteklih 25 godina upravljanja Hrvatskom, nažalost, daje mnogima za pravo tako razmišljati, ali opet bolje i tako nego... - rekao je.

Upitan koju alternativu nudi, Penava poručuje da su to suverenizam i kuna. Novinari su ga pitali može li Hrvatska u takvom svijetu opstati, predsjednik Domovinskog pokreta uzvraća protupitanjem "kako ne bi mogla?"

Govoreći o novim članovima Vlade koje je Sabor jučer izglasao, a Šimpragu je već spomenuo, Penava je istaknuo kako je sve to legalno i legitimno, ali...

- Većina ljudi kada se obećavala ona sigurna Hrvatska je i zaokružila tu sigurnu Hrvatsku. Dobili ste što ste htjeli. Dok su se nečiji očevi borili za ovu državu, nečiji su se borili protiv nje. Ti danas participiraju u vlasti dok ovi drugi bivaju proganjani od te iste vlasti. U prigodama ih se prisjetimo, a prije i poslije toga radimo sve suprotno, a tome svjedoče i slučajevi Anje Šimprage, uvođenja eura, prodaja nacionalnih interesa od INA-e, prodaje svih resursa - komentirao je.

'Slučaj Dekanić govori o načinu vladanja u RH'

Upitan je li on protiv HDZ-a ili za HDZ obzirom da u Splitsko-dalmatinskoj županiji imaju predsjednika županijske Skupštine, a HDZ je na vlasti, Penava je poručio kako je on za suverenu, jaku državu.

- Kritiziram Plenkovića i HDZ, tako je, a ukoliko ste pratili moj politički put, morali ste biti svjesni da sam ja zastupao jasno suverenističke stavove i dok sam bio član HDZ-a i jedan velik dio HDZ-a zastupa i njeguje te osjećaje i te stavove. Kako je Plenković došao na čelo te stranke, koja u načelu ne bi trebala biti to što danas je, to je za debatu i raspravu, no spriječiti suradnju na svim razinama i svim ljudima samo zato što su pripadnici bilo koje stranke, složit ćete se da je to malo totalitarno razmišljanje. Nisam baš sklon totalitarnim razmišljanjima, bilo kad gledam na lijevo ili desno, i kvalificirati ljude bilo da su u HDZ-u ili SDP-u na takav način - rekao je.

Zatražio je ostavku vukovarsko-srijemskog Damira Dekanića koji je uoči Uskrsa sudjelovao u prometnoj nesreći u Cerni.

- To što je pio i sjeo za volan, ugrozio ostale sudionike u prometu, je već dovoljno za ostavku. To je neprihvatljivo. Uključiti državni represivni aparat u pokušaj zataškavanja slučaja, aljkavo odrađivanje posla od strane pripadnika MUP-a, a sve u cilju prikrivanja, baština je mentalnog sklopa za kojeg sam mislio da je ostao u nekim prošlim vremenima, mentalnog sklopa gdje postaje jednaki i jednakiji. I moramo se obračunati s tim stvarima - rekao je Penava naglasivši kako ovaj slučaj govori o načinu vladanja u RH.

- Način kako se HDZ, na čelu s Plenkovićem, postavlja spram tog problema je vrlo loš. Imali smo pravomoćnu presudu za cijelu stranku i ja sam rekao da bi sasvim normalno bilo, iako nisi sudjelovao u tome, da si se ispričao jer si na čelu te stranke. Nažalost, doživjeli smo kao da se to njih ne tiče - poručio je.

Domovinski pokret izlazi na izbore u Splitu

Mate Šimundić, predsjednik DP-a Splitsko-dalmatinske županije, istaknuo je kako će DP izaći na ove izvanredne izbore u Splitu i imati kandidata za gradonačelnika.

- Domovinski pokret je stranka koja želi preuzeti odgovornost i biti konstruktivna te pomoći da ovome društvu, gradu i županiji bude bolje. Ta nas je misao vodila u Županiji, a vodi nas i u Gradu. Zato ćemo izaći na izbore i ponuditi svoje kandidate. Otvoreni smo za suradnju i razgovaramo sa srodnim strankama, odnosno onima koje demokršćanski, suverenistički, konzervativno razmišljaju, i ukoliko se dogovorimo, izaći ćemo na izbore zajedno - rekao je dodavši kako su spremni i na samostalni izlazak na izbore.

- Već na izborima prošle godine pokazali smo da imamo dobru ekipu i dobre ljude, a o kandidatima još raspravljamo na

stranačkim tijelima. Opcija su nam izbori i za Gradsko vijeće i za gradonačelnika jer smatramo da treba pokazati odgovornost te da je to poruka biračima da smo ozbiljna stranka i da mislimo ozbiljno - rekao je.

Najčitaniji članci