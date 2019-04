Vegani upali u klaonicu, vezali se i zahtijevali puštanje janjadi

Prosvjedi su bili najavljivani kao najveći prosvjedi takvog tipa na svijetu, a akcije su organizirane na barem devet različitih lokacija, javlja Daily Mail.

U središnjoj poslovnoj četvrti Melbournea u ponedjeljak je nastao ogroman prometni zastoj dok su stotine aktivista iz pokreta WatchDominion blokirali raskrižje svojim tijelima i kombijima s natpisima protiv klanja životinja. Vučne službe su poslane na parkirane kombije uz koje su se prosvjednici vezali lancima. Uhićeno je četrdeset aktivista, a među njima je bilo i djece.

Foto: Screenshot/Nine News Australia

Policija se požalila zbog sigurnosnih prijetnji jer aktivisti nisu najavili prosvjed.

- Želimo da ljudi postanu vegani, želimo da ljudi prestanu podupirati zlostavljanje životinja. Životinje pate na načine koje većina nas nikada ne bi mogla zamisliti. Poanta nije u većim kavezima, nego u oslobođenju životinja - izjavila je jedna od aktivistica Kristin Leigh.

Građani, međutim, ne gaje simpatije prema njihovim ciljevima i metodama pa su kritizirali prometnu blokadu zbog koje su mnogi zakasnili na posao. Australski News prenosi kako su mnogi u znak prkosa na svojim društvenim mrežama objavljivali slike na kojima pripremaju ili jedu odreske i hamburgere.

Fascinating following these #vegan protests here in Melbourne as I cook my breakfast #meatheals pic.twitter.com/mlW0J1GuAt — Uncle Terry (@uncleterryd) April 7, 2019

I was going to have a salad for lunch, instead, directly due to the #vegan terrorists in Melbourne today, I’m having a juicy beef burger - with extra bacon. #veganlife pic.twitter.com/i0KjSj2gp2 — Mark ⚓️ 🇦🇺 (@markc01) April 8, 2019

#vegan Get this into ya. You might actually look a bit healthier and grow a brain if you do - pic.twitter.com/LAbR8D4B7A — Soutpiel (@TonySoutpiel) April 8, 2019

Australski premijer Scott Morrison nazvao je prosvjed 'sramotnim' i 'ne-australskim', prenosi BBC.

- To je još jedan oblik aktivizma za koji mislim da ide protiv nacionalnih interesa, a nacionalni interes je da farmeri budu u mogućnosti koristiti svoju zemlju - poručio je premijer.

Australija je, naime, druga u svijetu po konzumaciji mesa po glavi stanovnika, a prestiže ju jedino SAD. Iz ekonomske perspektive, 40% izvoza australske poljoprivrede dolazi od stočne industrije.

Foto: LostEarhlings/Facebook

Manji prosvjed također je organiziran i u Sydneyu. Glasnogovornica prosvjeda Isy Veira izložila je njihove zahtjeve upućene Ministarstvu poljoprivrede, a jedan od zahtjeva bio je uvrštavanje prikazivanja dokumentarca o okrutnosti prema životinjama u kurikulume srednjih škola.

- Mislim da će se prosvjedi, direktne akcije i aktivizam za prava životinja nastaviti dok se zahtjevi ne ispune. To nisu nerazumni zahtjevi, samo tražimo transparentnost i suosjećanje - rekla je Veira.

Spasili tri janjeta

U međuvremenu, veganski aktivisti iz skupine Lost Earthlings upali su u nekoliko klaonica u manjim australskim mjestima. U jednoj klaonici u Yanganu, 160 kilometara od Brisbanea, ušli su u 5 ujutro i vezali se za strojeve u klaonici.

Dva sata nakon toga aktivisti su pristali otići iz klaonice nakon što su uspjeli ispregovarati oslobođenje tri janjeta. Dio akcije i razgovor s policijom snimila je jedna od aktivistikinja. Janjad je potom odvedena u sklonište za zaštitu domaćih životinja.

U drugoj klaonici u Golbournu, 195 kilometara jugozapadno od Sydneya, uhićeno je devetero ljudi. Svi aktivisti zaradili su prekršajne prijave.