Velečasni igra golf i putuje, a narod se pita: ‘Gdje su pare?’

Velečasni Ivan Novak vodi našu župu šest godina. Bivši župnik Ivan Benković na primopredaji dužnosti 2011. ostavio mu je 165.374 kune u blagajni i obnovljenu crkvu. Evo, ovo je zapisnik s primopredaje, a mi se svi pitamo gdje su ti novci, uzrujano nam se požalio Vinko Pejić, župljanin iz Crikvene kraj Sv. Ivana Žabno. Ogorčeni vjernici kažu kako je Novak prodao dio crkvene zemlje po nepoznatoj cijeni, promijenio pet automobila, kupio motocikl, igra golf i putuje po stranim zemljama.

- Na dužnost u Crikvenu dovezao se u Citroenu C 5, koji je ‘stradao’ pod nepoznatim okolnostima. Ubrzo je kupio Golf, a potom sjeo za upravljač Mercedesa A klase. Trenutačno se vozi u Renault Meganu i ima motocikl Hondu s kojom često krstari župom. Voli igrati golf i godišnje odmore provodi u inozemstvu - od Portugala do Francuske, preko Kanade do Svete zemlje - tvrde naši sugovornici. Župljanka B. A. (39) postavila je pitanje o stanju financija.

- Tražila sam da nam se dostave informacije o kreditnoj zaduženosti, prikupljenom novcu i na što se on troši. Nisam dobila nikakav odgovor. Župnik, ekonom i ekonomsko vijeće su zanijemili - ogorčeno nam kaže B. A.

Svi naši sugovornici tvrde kako će ići do kraja. Ovakvo ponašanje i trošenje novca više ne mogu tolerirati.

Ekonom Bjelovarsko-križevačke biskupije Josip Stipančević kratko nam je komentirao da je cijeli slučaj napuhan. Zvali smo i prozvanog župnika Ivana Novaka, koji je rekao da nema komentar i prekinuo vezu.