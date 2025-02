Hrvatska veleposlanica u Kijevu za 24sata: Sačuvani život u ratu vrijedan je pregovora o miru...

Rat će biti završen, barem je svaki do sada završio. Kad i u kojim okolnostima, to ovisi o pregovorima koji su upravo započeli. Hoće li to biti pregovori o pravednom miru, tek treba vidjeti. Ali, svaki sačuvani život u ratnim okolnostima vrijedan je toga, rekla je ekskluzivno za 24sata, u jednom od svojih rijetkih istupa, Anica Djamić, hrvatska veleposlanica u Kijevu. Bliži se godišnjica početka ruske agresije na Ukrajinu, a upravo Djamić je jedan od rijetkih zapadnih diplomata koji su u ostali u ukrajinskoj prijestolnici.

