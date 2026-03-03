DOZNAJEMO Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta

Ušli smo u četvrti dan iranskog sukoba s Izraelom i SAD-om. I dok zaraćene strane nemilo ratuju, brojni ljudi brže bolje žele izaći iz Irana, ali i Izraela.

Kako doznajemo, u Izraelu ima i hrvatskih hodočasnika te turista koji su u ponedjeljak uz pomoć Izraelskog ministarstva turizma odvedeni u Egipat.

- Sinoć smo izvukli hodočasnike i turiste na egipatsku stranu, ministarstvo Izraela ustupilo nam je bus. Danas će ih preuzeti zrakoplov iz Egpta i besplatno prevesti u Lyon. Moguće je da ih preveze i hrvatski avion. Još su četiri hrvatska državljana izišla preko Egipta vlastitim prijevozom. Ostali koji su nam se javili uglavnom su na duljem boravku ili posjeti obitelji, oni su odlučili čekati da se otvore zračne luke - rekla nam je hrvatska veleposlanica u Izraelu Vesela Mrđen Korać.

Doznajemo da bi još jedan zrakoplov trebao dovesti ljude kasnije u Zagreb.