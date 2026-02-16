Veleposlanica Izraela za BiH reagirala zbog Thompsona: 'Mladi slave uz nazi pozdrav...'

Nerezidentna veleposlanica Izraela za BiH Galit Peleg reagirala je na snimke s koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog u Širokom Brijegu. Scene iz dvorane Pecare, gdje je Thompson pjevao 13. i 14. veljače, nazvala je šokantnima...

- Šokantne scene mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacistički pozdrav. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti - napisala je Peleg.

Pozvala je vlasti u BiH da na ovakve pojave odlučnu reagiraju, poduzmu konkretne mjere i sankcioniraju odgovorne.

Koncert je prethodno osudio i Vladimir Andrle, predsjednik židovskog društva La Benevolencija iz Sarajeva.

- Relativizacija zla ne jača identitet. Uništava društva i vrijeđa sjećanje na žrtve. Suočavanje s prošlošću najmanje je što civilizirano društvo može učiniti. Učinimo to za Bosnu i Hercegovinu - napisao je na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Thompsonov koncert u BiH pratio je niz spornih obilježja u publici. Ustaški pozdrav "Za dom spremni" čuo se tijekom izvođenja pjesme "Bojna Čavoglave". Pojedinci u dvorani su podizali desnicu u zrak za vrijeme nastupa...