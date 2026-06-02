Veleposlanica u Kijevu za 24sata: 'Udaraju noću kako bi nas slomili. Hrvati su dobro'

Ruski dronovi i projektili rano u utorak zasuli su ukrajinske gradove, među njima Kijev i Dnjipro, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, a oko stotinu ih je ranjeno, izvijestile su vlasti nakon višednevnih upozorenja o mogućem velikom napadu Moskve.

Ukrajinci su izbrojali 73 rakete i 656 bespilotnih letjelica različitih tipova. Rusija je koristila i hipersonične rakete Cirkon.

Obje strane niječu da namjerno ciljaju civile. Kremlj je prošlog tjedna upozorio da namjerava provoditi "sustavne udare" na ciljeve u Kijevu kao odgovor na napad dronom na studentski dom u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je poginula 21 osoba. Ukrajina je zanijekala odgovornost za taj napad.

Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić govori nam da je cijela Ukrajina bila pod uzbunom i da bi stvaran broj mrtvih mogao biti veći.

- Cijela Ukrajina bila je noćas pod uzbunom. U neprijateljskom napadu najviše su stradali Kijev, Harkiv, Dnjipro, Zaporižja i mjesta u Černihivskoj oblasti. U Kijevu je poginulo pet ljudi, a njih 64 je ranjeno. No, to nije konačna brojka, budući da ruševine još nisu do kraja raščišćene - govori nam veleposlanica.

Dodaje da su napadi stalni i da stradavaju i djeca.

- Neprijateljski napadi su kontinuirani, učestali i u njima stradavaju civili, među njima i djeca. Uz to, radi se o najavljivanim napadima, pa i oni koji iz raznoraznih razloga nisu skloni odlasku u sklonište, sve češće u njih silaze. A to, svakako, smanjuje broj žrtava. Mi odavde ne možemo promatrati brojke o poginulima i ranjenima kao statističke podatke, budući da se svakim napadom zauvijek mijenja sudbina pojedinca, obitelji, grada - objašnjava nam Anica Djamić te dodaje da odaju počast stradalima.

- Posebno ističem da su strani diplomati uvijek pozivani na mjesto ovih tragičnih događaja, gdje s pijetetom, polažući cvijeće, odajemo počast žrtvama - rekla je.

Rusija zbog nekoliko razloga provodi napade po noći. Noćni uvjeti dramatično otežavaju ukrajinskim mobilnim grupama vizualno uočavanje i rušenje sporijih dronova-kamikaza te prisiljavaju obranu na trošenje skupih radarskih raketa. No, ulogu igra i psihološki faktor. Stalni noćni napadi i zračne uzbune sustavno iscrpljuju civilno stanovništvo, narušavaju moral i kompliciraju rad hitnih službi na sanaciji štete, što je rekao i ukrajinski politolog Maksim Kamenjecki.

- U potpunosti se mogu složiti s dr. Kamenjeckim da su noćni napadi usmjereni da oslabe izdržljivost Ukrajinaca. Svaku neprospavanu noć, tako kažu medicinari, tijelo pamti. A ako je ona još probdjevena u strahu i stresu, tijelo se brže troši - govori nam veleposlanica i dodaje da Ukrajinci nisu klonuli duhom.

- I nakon ovakvih probdjevenih noći, zanimljivo je vidjeti da se ujutro život nastavlja. Možda nešto kasnije nego inače, ali mogu se vidjeti ljudi kako pospano žure na posao. Kada pitate: Kako je bilo? kažu: Bučno! I svi dobro znamo što to znači. Panike, općenito govoreći, nema. Svi svoju brigu nose sa sobom i u sebi. I ovdje ističem da se normalan čovjek na ratno stanje ne može naviknuti. No, može se prilagoditi ratnim uvjetima u čemu smo Ukrajinci, a i mi ovdje, za sada dosta uspješni - otkriva nam moral u milijunskoj prijestolnici.

Iza Kijeva je teška zima tijekom koje je ruska vojska targetirala energetsku infrastrukturu kada su temperature bile i ispod 20 stupnjeva.

- Teško je uspoređivati prošlu zimu koja je za sve nas bila izrazito hladna zbog uništavanja energetskih objekata sa sadašnjim stanjem. Prosječan Ukrajinac, naime, živi svaki dan suočavajući se s novim izazovima. Sa svoje strane, vlasti čine sve kako bi uništeno što prije popravili, osobito ako su štete nanesene energetskim objektima, kako bi se izbjegle redukcije struje ili nestašice druge vrste - govori nam Djamić te dodaje da su Hrvati dobro.

- S Hrvatima koji su u Ukrajini redovito smo u kontaktu, posebno nakon ovakvih napada. Koliko znamo, svi su dobro. No, moram istaknuti da se svi ponašaju odgovorno i da redovito silaze u skloništa - otkrila nam je veleposlanica te se osvrnula na ruske pozive da diplomati napuste grad.

- Kakav će biti razvoj događaja nitko sa sigurnošću ne može predvidjeti, kao niti hoćemo li mi, diplomati, napuštati Kijev. Jer, takve se odluke uvijek donose u dogovoru s glavnim gradom. Osobno, ne bih voljela da se ponovi 2022. godina i vjerujem da smo mi, diplomati, od tada do danas štošta naučili - zaključila je Djamić.